Yazarlar
- DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUBilim adamları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riskini artıran genetik varyasyonları tespi...
- YÜRÜYÜŞ ŞEKLİNDEN KİMLİK TESPİTİ YAPABİLİYOR
Yüz tanıma teknolojisini kullanarak tüm vatandaşlarını izlemeye başlayan Çin, artık insanları vücut şekilleri ...
- EKRANI KATLANABİLEN AKILLI TELEFON TANITILDI Merkezi ABD'nin teknoloji merkezi olan Califorina'da bulunan ancak kökleri Çin'e dayanan Royole, FlexiPai adı...
- GENERAL MOTORS 18 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARIYORABD'li otomotiv devi General Motors'un (GM) üretim maliyetlerinin azaltmak üzere Kuzey Amerika ülkelerindeki 1...
- "DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK 6 BANKASI ÇİNLİ"
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Çınar, "Dünyanın en büyük bank...
- DOMUZ ETİ SKANDALI!Ülkemiz turizminde geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir olay, gıda ve hijyen denetiminde ne kadar denetimsiz ve y...
- 5G TELEFONLAR YOLDA
Süper hızlı 5G mobil internet bağlantısı kulağa heyecan verici gelse de bir dezavantajı olacak: Yeni telefon ...
- KIRIŞIKLIKLARIN YÜZDE 80 SEBEBİ GÜNEŞ Yüzde oluşan kırışıklıkların yüzde 80'inin sebebinin güneş olduğu bildirildi....
- AUDI’YE 800 MİLYON EURO’LUK CEZA
Alman otomobil üreticisi Audi’ye dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı savcılık tarafından 800 milyon Eurol...
- “İNME DÜNYADA EN ÖNEMLİ ÜÇÜNCÜ ÖLÜM SEBEBİ"
Emiroğlu, "Dünya ölçeğinde inme geçirme ve ilişkili komplikasyonları, kalp krizi ve kanserden sonra en önemli ...
- ZEYTİNYAĞI ÖĞRENME KAPASİTESİNİ ARTTIRIYORDokuz Eylül Üniversitesinde deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmada, ekstra sızma zeytinyağı tüketiminin...
- KEMİK YAPISI KAN KANSERİ HABERCİSİ OLABİLİREn ufak bir darbe ya da ağırlık kaldırma sonucunda kemiklerin kırılması, bel ve omur ağrısı, kansızlık, sık en...
- DÜNYA YÖRÜNGESİNDE "UYDU YARIŞLARI" SÜRÜYOR
Sovyetler Birliği'nin 1957'de dünya yörüngesine gönderdiği "Sputnik 1" yapay uydusunun ardından uzaya binlerc...
- SAÇ BAKIMI NASIL YAPILMALI?Evde saç bakımı nasıl olmalı? İşte aradığınız soruların yanıtları......
- SAĞLIKLI CİLDİN 5 KURALI...Sağlıklı bir cilde sahip olmak için pahalı kremler kullanmanıza ya da mucize çözümler aramanıza lüzum yok!...
- WHATSAPP' A KARANLIK MOD!Whatsapp'ta uzun zamandır beklenen özellik için geri sayım başladı. Gece modu özelliği, çok yakında Whatsapp k...
- BMW, ÇİN’DEKİ 139 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRIYORBMW’nin Çin’deki 139 bin 452 aracını klimadaki bir parçada bulunan kusurdan dolayı geri çağırdığı bildirildi. ...
- "BU YIL KANSERDEN 9,6 MİLYON KİŞİ ÖLECEK"Dünya Sağlık Örgütü, 2018'de kanserden dolayı tahmini 9,6 milyon kişinin hayatını kaybedeceği ve küresel kanse...
- İŞTE YENİ IPHONE MODELLERİ...Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modelleri gün yüzüne çıktı....
- ÇİN VE RUS INTERNET DEVLERİ BİRLEŞİYORÇinli Alibaba Grubu ile Rus şirketleri Megafon, Mail.ru ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rusya ve Bağıms...
- 8. KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ...Girne Belediyesi’nin bu yıl 8’ncisini düzenlediği Kültür Sanat Günleri Türkiye’nin önemli müzik sanatçısı Fati...
- HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDİR?Hangi pozisyonu deneseniz de yatakta ne kadar dönseniz de uykuya dalmada güçlük çekiyorsanız, huzursuz bacak s...
- EVDE BİTKİ NASIL YETİŞİR?Balkon bahçeciliği zor bir uğraş gibi görünebilir, aslında, işin özü biraz sabır ve emek......
- KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA 5 BİN TL BAĞIŞ...Dance Base Art Studio, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahnelediği “Dance B...
- DÜNYANIN EN YAŞLI ÇİFTİ JAPONYA'DAYaşları toplam 208 yapan Japon Masao ve Miyako Matsumoto çifti, 80’inci evlilik yıl dönümleriyle birlikte, “Ha...
- AVRUPA KUPASI MAÇLARI YAYINLARIUEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları yeni sezonda hangi kanaldan izleyicilerle buluşacak?
...
- CİLDE İYİ GELEN VİTAMİNLER‘Hangi vitaminler cilt için faydalıdır?’ diyorsanız A, B3, B9, C ve E vitaminlerinin faydalarını mutlaka bilme...
- 3 MODEL TARİH OLUYOR... Ford Mondeo, Ford Galaxy ve Ford S-Max üretimden kaldırılacak modeller arasında gösteriliyor...
- ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN UYKU SORUNLARI
Uyku sorununu sadece yetişkinler çekmiyor. Çocuklar da ‘gece terörü’, uyurgezerlik ve tıkayıcı uyku apnesi gib...