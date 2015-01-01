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- Güvenlik güçlerine teslim olan kız teröristler anlattıZorla elleri kolları bağlanarak bir arabaya götürülen Kızlar kandilde eğitim gördüler.Kandilde kaçma fırsatı b...
- Fatma girik sağlığına kavuşamadıKalça kemiğine platin takılan Fatma Girik 10 günde bir MR Çekilmeye gidiyor.Ünlü Oyuncu Fatma Girik Hayatından...
- Allah akıl fikir versinBu soğukta bahçesinin havuzunda yüzen Avatar Atakan çektiği videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı....
- Keskin nişancıdan sosyal paylaşımTSK Kış aylarında PKK'nın Mağaralarda barınmasına müsade etmeyen güvenlik güçlerinin bir Twitter üzerinden pay...
- Belinden silahını çıkarıp rahatça ateş etti. ABD'deki katliamda şoke eden görüntüler ortaya çıktı.Belindeki tabancayı çıkarıp sanki oyun oynuyor gibi insa...
- Sapık halil çetinkaya'ya 20 yıl cezaİngiltere'de yaşayan Türk asıllı Halil Çetinkaya'ya sevgili olan Atlanta Hammond'u tecavüz edip döven ve çekti...
- Kaybolan eşler sırtlara konularak taşındıBalıkesir'in Manyas İlçesi'nde geçtiğimiz Cuma günü kaybolan eşler Manyas gölünde bulundular....
- Emekliye destek milli piyongo'dan verilecekMaliye Bakanı Naci Ağbal Emekli ve Asgari Ücretin farkını Milli piyango ve şanş Topları ve At yarışlarından to...
- 24 saatte Koruçam'a 15 kg yağış düştüMeteoroloji Dairesi, 24 saatte metrekareye 15 kg. ile Koruçam'a en çok yağışın düştüğünü açıkladı.
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- TBMM Başkanı yoğun bakıma kaldırıldıTBMM Başkanı İsmail Kahraman Hastanede Ameliyat olup Tedavisi süren Kahraman tekrar rahatsızlanıp Yoğun Bakıma...
- Araç üzerindeki baskın yatak odasına kadar gittiVan Emniyet Müdürlüğü yol araması sırasında Bir araçta çok sayıda kaçak sigara buldu.Operasyonu genişleten Pol...
- Dolar rekor seviyeye ulaştıDoların İlk hafta başında 3,6784'e ulaşması piyasaları altüst etti....
- SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN GRİP UYARISI!Sağlık Bakanlığı, ülkede salgın düzeyinde olmasa da mevsimsel grip enfeksiyonu görüldüğünü açıkladı ve uyarıla...
- CENEVRE'DEKİ KIBRIS ZİRVESİ BAŞLADIİsviçre'nin Cenevre kentindeki Kıbrıs zirvesi bugün, KKTC saatiyle 11.00'de başladı.
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- MECLİS BUGÜN VE YARIN TOPLANMAYACAK Meclis Genel Kurulu, bugün ve yarınki toplantılarını erteledi.
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- Cenevre'de alternatif haritalar!Fileleftheros gazetesi "Cenevre'de Alternatif Haritalarla" başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununun "Toprak" boyut...
- "MUHATAB İLK KEZ TÜRKİYE OLUYOR"Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Cenevre yolunda, uçakta kendisiyle birlikte seyahat eden gazetecilere ...
- Dolar tutulamıyor!Dolar, Türk lirası karşısında yükselişini haftanın ilk işlem gününde de sürdürdü. Dolar rekor kırarak 3.70 TL'...
- BM, MÜZAKERELERİ CANLI TUTMAYI ARZULUYORBirleşmiş Milletleri'nin, Cenevre'de görüşmelerin sonucu ve güvenlik ile garantiler meselesinde ortaya çıkacağ...
- HDP'li başkan gözaltına alındıVan'ın Başkale İlçesi'nde HDP'li İlçe Başkanı Polis tarafından gözaltına alındı....