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- 2017 trafik cezaları belli oldu.Bu geceden İtibaren Trafik cezaları devreye giriyor.2017 Trafik cezaları belli oldu....
- Büyükelçi'yi bir polis öldürdüYunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kyriakos Amiridis'in ölüm nedeni belli oldu.Yasak aşkın kurbanı oldu eşinin...
- Bakan ışık geceyi şırnak'ta geçirdi.Bakan Fikri Işık geceyi 1950 rakımlı namaz dağı tepesinde Nöbet Tutan Askerlerle geçirdi....
- ALIŞ-VERİŞ HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYORGerek kıyafet gerek yiyecek alışverişleri nedeniyle özellikle şehirlerdeki alış-veriş merkezlerindeki hareketl...
- 24 SAATTE DÜŞEN YAĞIŞ MİKTARI AÇIKLANDIMeteoroloji Dairesi, son 24 saat içerisinde KKTC'de yörelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.
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- Hekimler birliğinden yeni yıl mesajı!Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, yeni yıl mesajı yayınladı.
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- GÜNEY'E YÜZDE 138 DAHA FAZLA YAĞMUR!Güney Kıbrıs'a 1-30 Aralık tarihleri arasında, mevsim normallerine kıyasla yüzde 138 oranında daha fazla yağmu...
- Erhürman, ABD Büyükelçisi'ni kabul ettiCTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen A. Doherty'yi dün Genel Merkez'de kabul ...
- Amansız hastalığa yeni düştü!Aslen Gazimağusalı olan ve Lefkoşa'da ikamet eden 67 yaşındaki Türkay Onbaşıoğlu da amansız hastalığa yenilere...
- KTÖS'ün ajandaları Rum basınında!Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) hazırladığı ve KKTC'de gündemi meşgul eden ajandalara ilişkin hab...
- Esnafının umudu 2017'ye kaldıMağusa Suriçi çarşısına yeni yılda beklediği satışı yapamadı....
- AKINCI'DAN ÇOCUKLARA YENİ YIL ARMAĞANI!Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yılın gelmesi nedeniyle çocuklarla bir araya geldi....
- GÜNEY'DE KUŞ GRİBİ İÇİN TEDBİR ALINDIGüney Kıbrıs'ta, son zamanlarda görülmeye başlanan kuş gribi vakaları (H5N8) nedeniyle bir dizi tedbir alındı....
- Akıncı'nın açıklamaları Rum basınındaCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, basın mensupları onuruna verdiği resepsiyonda yaptığı konuşma, bugünkü Rum g...
- Trafik cezalarına indirim!Dillirga bölgesinde yaşamını sürdüren ve KKTC'ye geçmek için Yeşilırmak sınır kapısını kullanan Rumlar için, k...
- Sözcü yazarı şener şen'e düşman kesildiSözcü Yazarı Bekir Çoşkun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şener Şen'e ödül vermesi ve Aynı yerde oturmasını hazmedeme...
- Genelevde soyguna dur denildi.Belediyenin Haberi olmadan İzmir Genelevinde her giren vatandaştan 1 TL alınmasına vatandaşlar tarafından şika...
- GÜNEY'DE GÜNDOĞDU KÖYÜNDE TÜRK MUHTAR!Güney Kıbrıs'ta 18 Aralık'ta gerçekleştirilen yerel seçimde, Baf'ın "Androliku" (Gündoğdu) köyüne Kıbrıslı Tür...
- MECLİS BAŞKANI SİBER'DEN 2017 MESAJI!Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Cenevre görüşmelerinde Kıbrıs Türk tarafı olarak en büyük arzularının ...
- ERCAN'DA YOĞUN YILBAŞI TRAFİĞİ!Ercan Havaalanı da yeni yıla girerken yoğun bir trafiğe sahip olacak. Türkiye'den KKTC'ye 1 günde 280 uçak sef...
- Çalıştığı yerin paralarını cebe attıCep telefonu dükkânında çalışan Hurşit Sürer, iş yerine ait 7 bin 150 TL nakit parayı çaldıktan sonra, yapılan...