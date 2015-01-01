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- E-KİMLİK KARTI VE E-İMZA CUMA GÜNÜ TANITILACAK Elektronik kimlik kartı ile e-imza, cuma günü düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak.
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- 77 KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 38 KİŞİ YARALANDIKKTC'de bir haftada toplam 77 trafik kazası meydana geldi....
- Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak!Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00'da toplanacak.
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- Kayıp genç ormanda asılı bulunduBursa'da 4 gündür kayıp olan 32 yaşındaki yusuf kılıç ormanda ağaca asılı ölü bulundu....
- Kosova sırbistan gerginliği Kosova, izin alınmadan Belgrad'dan Kosova'nın kuzeyine tren seferlerini başlatmak isteyen Sırbistan'ın bu gir...
- Araç sahipleri için kötü haber.Araç sahiplerine kötü haber geldi.Kasko ücretleri yüzde 30 zamlandı.Araç Parçalarına zam yapılınca mecbur olar...
- TSK'DAN AÇIKLAMA 18 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜSuriye'de devam eden Fırat Kalkan Operasyonlarında bugün yapılan açıklamada 18 DEAŞ'lı Teröristin öldürüldüğü ...
- Hafta başı altın fiyatları yüksek fiyatla başladıGüne yüksek fiyatla başlayan altın fiyatları kapalıçarşı'da çerek altın fiyatları 239 liradan işlem gördü....
- KKTC'DE 29 SUBAY HAKKINDA YAKALAMA KARARI!FETÖ'nün darbe girişiminin Kıbrıs ayağını inceleyen Ankara Başsavcılığı, 29 subay hakkında yakalama kararı çık...
- BİR HAFTADA 922 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİKKTC genelinde geçen hafta yapılan trafik kontrollerinde 6 bin 529 araç sürücüsünden 922'si rapor edildi.
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- İstanbul katili 150 bin dolar almışİstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren terör saldırılarında DEAŞ Militanı olay için 150 bin dolar almış....
- KKTC TURİZMİ VİYANA'DA TANITILDIKKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında Avusturya'nın en...
- ENERJİ İŞBİRLİĞİ YASA TASARISI ONAYLANDI
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi'nin KKTC ile TC Hükümeti Aras...
- Kıb-Tek parasını istiyorKıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na bağlı olan Teknecik Elektrik Santrali'nde 28 Şubat 2008 tarihinde TG 16 Gaz tür...
- Arsan son yolculuğuna uğurlandı!Gazimağusa bölgesinde, Mutluyaka ile Tuzla arasında seyahat ettiği esnada, direksiyon başında rahatsızlanarak ...
- 56 yaşında hayatını kaybetti!Gazimağusa'da ikamet eden, Kıbrıs Sigorta'nın eski müdürlerinden Mehmet Uğur Kiraz'ın eşi, tanınmış Uzman Diye...
- İzmir sular içinde kaldıDün sabah devam eden sağanak yağışlarda İzmir gene sel sularına teslim oldu.Ev ve işyerleri sular altında kald...
- Ercan'da uyuşturucu iç çamaşırından çıktı!Ercan Havalimanı'ndan önceki akşam ülkeye giriş yapmak isteyen Uğur Genç ve Can Güneş detektör köpek Zeyna'ya ...
- 6 aylık bebek hayatını kaybetti!Gazimağusalı Çağdaş-Büşra Uçmak çiftinin 6 aylık oğulları Toprak, dün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti...
- Brezilya'da 26 mahkum başları kesilerek öldürüldüBrezilya'da hapishanede 2 grup arasında çıkan kavgada 26 kişinin başları kesildi. Brezilya hükümeti, kuzey eya...
- Kedi köyü yaptılarKendi arabasını satan Antalya'lı Hayvansever gönüllü Sokak hayvanları için ev villa yaptı.Kedi köyü kurdu....