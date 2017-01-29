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- 27-28 Ocak şehitleri anılacak!Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı 27-28 Ocak 1958'de verdiği mücadelede şehit düşenler tör...
- KKTC'ye gelen biletler Kastamonu'ya gitti!Türkiye'den KKTC'ye gelmesi için postaya verilen Milli Piyango'nun 29 Ocak 2017 çekilişine ait 1600 adet tam b...
- AKINCI İLE ANASTASİADİS BİRARAYA GELDİCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bir...
- DENKTAŞ, BUGÜN ANKARA'YA GİDİYORBaşbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün Ankara'ya gidiyor....
- LİDERLER BUGÜN GÖRÜŞECEKCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Cenevre ve Mont Pelerin süreçlerinin a...
- Fenerbahçe, kupada Beşiktaş'la karşılaşacakFenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Amed Sportif'i 3-0 mağlup etti. Grubu ikinci sırada tama...
- Elektrik kesintisi iptal edildi!Gönyeli-Girne yolu üzerindeki bölgede bugün 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacağı duyurulan elektrik kesint...
- Devrilen serviste öğrenciler ölümden döndü!İskele-Ercan Anayolu üzerinde saat 12:30'da Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi...
- Zincirleme kaza ucuz atlatıldı!Mağusa'da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde saat 15:30'da meydana gelen zincirleme kaza korku dolu anların yaşanm...
- Hastane park yeri üç gün kapalı!Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park yeri, tadilat çalışmaları dolayısıyla yarından itibaren üç gü...
- Başbakam Özgürgün yeni üyelere rozetlerini taktıUlusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, bugün UBP'ye katıldığını açıklayan Büyükkonuk...
- "MÜZAKERELERDE İYİ NİYETİMİZİ KORUYORUZ"Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin iyi niyeti koruduklarını ...
- Güzelyurt Devlet Hastanesi ihalesine öneri!Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Yeni Güzelyurt Hastanesi ile ilgili ihale ve ...
- Ölü sayısı 24'e yükseldi, 5 kişi aranıyor!İtalya'nın orta kesiminde geçen hafta meydana gelen depremlerin ardından bölgede düşen çığın altında kalan ote...
- Balya satışına 4 kuruş zam!Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu, döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı olarak ithal buğday-arpa sapı bal...
- Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nden açıklamaKıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Tarım Sigortası Fonu'nun borçlanması konusunda göst...
- BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN, YENİ YOLU İNCELEDİBaşbakan Hüseyin Özgürgün, yapımı tamamlanan, Girne sahillerini Mesarya'ya bağlayan, 5.5 Km uzunluğundaki Görn...
- Akdeniz'de korkutan deprem!Akdeniz'de Girit Adası'nın doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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- 40 Günlük bebeğini denize attı.Fatma.K. ve birlikte yaşadığı Mustafa T. gözaltında tutuldukları polis merkezinden çıkarılarak sağlık kontrolü...
- Kimyasal gaz 4 kişinin ölümüne neden olduİstanbul Ataşehir'de Kuru temizleme dükkanında Makinenin içinde bulunan gaz taşınca 4 kişi zehirli gazdan öldü...
- Başkanlık sistemini bırakıyor.Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, "Kazakistan, hükümet ile meclisin rolü ve etkisini artıracak b...