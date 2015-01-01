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- ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ RUHSATLARI YENİLENECEKGirne Kaymakamlığı 2017 yılı alkollü içki satış ruhsatlarını yenilemek isteyenlerden dilekçe kabul edildiğini ...
- ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANACAKAsgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılın ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın üçüncü toplantısını ya...
- Tokat'ta kaçırılan çocuklar bulunamadı Cumhuriyet Savcılığı'nan talimatıyla Kelkit Çayı kenarında kazı çalışmaları başlatıldı. Tokat'ta kayıp çocukl...
- Büyük akım projesi imzalandıRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Türk Akımı anlaşmasını onayladı. Projenin her iki hattı d...
- Sabah erkenden banka kuyruğuna giriyorlar.TOKİ’den ev sahibi olabilmek için 6 Şubat’a 24 saat kuyrukta bekleyecek vatandaşlar sadece tuvalet ihtiyaçları...
- Bes uygulaması başladı 45 yaş altı ücret karşılığı çalışanlar, işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil ...
- Girne Belediyesinden öğrencilere şenlik!Girne Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesi kapsamında çocuk, genç ve yetişkinlere "Yarı Yıl Şenliği"...
- Tecavüz edilip öldürülen kişinin katili bulundu Bill Medley'in eski eşi Karen Klaas'ı California'daki evinde tecavüz edip öldüren kişi 41 yıl sonra bulundu....
- YDP Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirdiYeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Meclis ve Hükümeti muhatap...
- 8 saat elektrik verilmeyecek!Yarın bazı bölgelerde 8 saat elektrik verilmeyecek....
- Camilerde kan bağışı için protokol!Sağlık Bakanlığı, Din İşleri Başkanlığı ve Thalassaemia Derneği arasında camilerde kan bağışı kampanyası düzen...
- İlhan mansız 2 gündür yarışmaya katılamıyor.Survivor yarışmasında rahatsızlanan ilhan mansız'ın durumu iyi olduğu söylendi....
- Kibari'ye ingilizce şarkı söylediİlkokul diploması olmayan ve okuma yazma bilmeyen Kibariye İngilizce şarkı söyledi....
- Adana'lıların kar çoşkusuSon 30 yılın görüldüğü kar yağışında Adana'da kar için piknik yaptılar.Etkinlik oluşturdular. ...
- Ercan'ın devriyle ilgili meclis araştırması!"Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesi ile İlgili Şartname, Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması A...
- Türkiye ihracatta rekor kırdıTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ocak 2017 ihracat rakamlarını Tekirdağ, Çerkezköy'deki Hema Endüstri Tesis...
- Bursa'da ölen kişilere su faturası çıkardılar.Bursa'nın Orhaneli İlçesi'ne bağlı başköy'de ölen vatandaşlara su faturası çıkarıldı....
- İlk kez israil kendi vatandaşını şıkıştırıyor. İsrail vatandaşlarına verilen sürenin dolmasına az bir zaman kala hükümet 3 bin polisle birlikte bölgeyi Fili...
- Van'da elektronik ehliyet sınavıİlk kez Van İlinde gerçekleştirildi. sürücü adayları elektronik ortamda ehliyet sınavına girdi...
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