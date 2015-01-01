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- Reina saldırganın eşine tutuklama kararı verildiSavcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli Zarina N.'nin saldırgan Abdulkadir Masharipov’un eşi ol...
- FETÖ'cü asker diye hain damgası yemiştiGerçekler ortaya çıktı Şehitler mezarlığına defnedildi.Ankara'da darbe gecesi öldürülen Astsubay Başçavuş Darb...
- IŞİD'ten kaçan 80 bin kişi unutuldu. BM hastanesi, dünyanın unuttuğu 80 bin kişiye hizmet veriyor. RAKKA'NIN SUYU KESİLDİ Terör örgütü IŞİD'in Sur...
- Gaziantep'e şehit ateşi düştüKayseri'de Çarşı iznine çıkan bombalı araç saldırısında yaralı olarak tedavisi devam eden Mesut Yaşar bugün Ha...
- Nükleer Santrali 2023'te hizmete girecek.Enerji Bakanı Albayrak Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akku...
- 8 yaşındaki çocuğa 10 bin 393 liralık icra takibi Antalya'nın Finike ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ailesiyle oturan Şehit Adem Ovar İlkokulu öğrencisi Ali Geb...
- Paylaştığı tweet 2 yılına mal olduBarbaros Şansal için 3 yıl Hapis Cezası istendi.Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriy...
- Hırsızlar artık araçları parça parça çalıyorlar.Manisa'da Kenan Evren Sanayi Sitesinde Tamirhaneye bırakılan araçlar gece vakti lastik ve jantları ile birlikt...
- Manisa'da el kaide militanı tutuklandı.Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlarda 2 kişi El-kaide örg...
- Küfür için genç muharrem fındık öldürüldü.Aydın'nın Nazilli İlçesi'nde küfür etti diye 28 yaşındaki Muharrem Fındık Zeytinlik alanda öldürüldü....
- GAZİMAĞUSA'DA OKULLARA ŞUBAT TEMİZLİĞİGazimağusa Belediyesi, 2016-2017 öğretim yılının yarı yıl tatilinde kent genelindeki tüm okullarda genel hijye...
- Samsun'da gece bıçaklı saldırı bıçaklı saldırıya uğrayan baldızının arkadaşı olan 17 yaşındaki S.K. adlı genç kızı kurtarmak isteyen Mustafa...
- Suriye'de 47 terörist öldürüldü.Suriye'de devam eden Fırat Kalkan operasyonlarında bugün 47 DEAŞ Militanı öldürüldü....
- Kanada'da camiyi taşladılar. Kanada'nın Montreal kentinde bir camiye daha saldırı düzenlendi. Quebec City kentinde geçen pazar yaşanan ter...
- MUSTAFA AKINCI, KONYA SANAYİ ODASI'NI KABUL ETTİCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nu kabul etti.
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- DAÜ Giriş Sınavı 5 Haziran'da yapılacak!Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) KKTC'li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim görmek...
- Serdar Denktaş mahkemelik olduBaraka Kültür Merkezi, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Serdar Denktaş aleyhine tazminat davası açtı....
- Gümüşova'da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.Düzce'nin Gümüşova İlçesi'nde gece 02.35 sıralarında 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi....
- 10 çocuk babasının kimlik isyanı Göğüs ve cilt hastası Çağan, nüfus cüzdanındaki doğum yeri nedeniyle tedavi olamadığı için yetkililerden yard...
- Sevgililer Gününe Özel Sevgi Dolu Kampanya!LG 49LH590V Televizyon alana D-Smart Modül ve içinde Sinema, Belgesel, Dizi, Çocuk ve Müzik Paketinin bulunduğ...
- Köprü geçişlerinden fazla alınan ücret geri veriliyor.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan aynı gün yaptığı açıklamada, "Mahmutbey gişelerinde yaşanan...