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- İran'da çığ felaketi: 4 ölü, 2 kayıpİran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
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- Cumhuriyet Meclisi Brüksel'de temaslar bulunduCumhuriyet Meclisi heyeti Brüksel'de temaslarda bulundu. CTP Milletvekili Armağan Candan, TDP Milletvekili Zek...
- AKINCI: İKİ ŞEYE KARŞI SORUMLULUĞUM VARCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakere sürecinde gelinen aşamayı değerlendirerek, yapılan eleştirilere ...
- GAÜ İstanbul yerleşkesi hizmete girdiGirne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yüksek Okulu'nun İstanbul'daki yerleşkesi Merter'de hizmete girdi.
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- "TÜRKİYE'NİN ZARARINA HİÇBİR ŞEY YAPILMIYOR"Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerini ve Cenevre sürecinde gelinen son aşamayı CNNTürk'te yayınl...
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- Çiftçinin katili yakalandıEskişehir'de Av Tüfeği ile ensesinden vurulan ve Hastanede yaşamın yitiren 59 yaşındaki Rüstem Atıcı'nın katil...
- Kilis'li mülteci kızın erdoğan'a mektubu Suriyeli mülteci kızdan Erdoğan’a duygu dolu mektup Suriye mülteci bir kız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa...
- Başbakan ingiltere başbakanı may ile uzun süre görüştü Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May ile baş başa ve ...
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- Gece çıkan kavgada 4 kişi yaralandıİki grup arasında çıkan kavgada 1'i Polis 4 kişi yaralandı.Olay Beyoğlu'nda meydana geldi....
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- Suriye'den acı haber bir asker şehit olduSuriye'de devam eden Fırat Kalkan harekatında bir uzman çavuş şehit oldu 2 Askerde yaralandı....
- Zorlu şartlarda askerin eli tetikteIrak sınırında sınır güvenliği koruyan Mehmetçik en ağır şartlarda görev yapıyor....
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- Manisa'da gece yarısı silahlı kavgaManisa'da daha önceden husumeti olan 2 kişi gece yarısı tartışmaya başladılar.Vedat kaya üzerinde getirdiği si...
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