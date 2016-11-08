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- Ünlü sinama oyuncusu kansere yenik düştüEn son seksenler ve kiralık aşk dizisinde oynayan Ayberk Atilla kansere yenik düştü....
- Emekli sistemleri değişiyor.Daha önce emeklilik başvuruşu yapıldığında 21 günde gelen Emeklilik Randevu sistemi ile 10 güne düşecek....
- Gülen'in atletini kokluyorlar. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital veriler ara...
- Seramik heykel bulunduTürk sualtı arkeoloji tarihinin en büyüğü olduğu öne sürülen seramik heykel bulundu. Kasım ayında bulunan Taba...
- Jandarma'da başörtü yasağı kalktıYönetmelikle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin, ilgili kanunlarda b...
- Rum başsavcıdan Eğitim bakanlığına eleştiriRum Başsavcı Kostas Kliridis, geçtiğimiz yıl Antigoni oyununun Salamis Antik Tiyatrosu'nda oynanmasının ardınd...
- Slovakya'dan Kıbrıs müzakeresi açıklamasıSlovakya'nın, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunmasına destek verdiği bildirildi.
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- ABD'nin en yaşlı başkanı iş başı yaptıABD'de 8 Kasım 2016'da bir sürprize imza atarak başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump, Kongr...
- Ertuğruloğlu Genç Müsiad'ı kabul ettiDışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Adana Genç Müstakil San...
- 'Recep İvedik 5' filmi hakkında soruşturma!Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Recep İvedik 5' filmi hakkında boks sahnelerinin çekildiği yerler için izin alınma...
- KTEZO'nun genel kurulu yapıldıKıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) 10. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı....
- AKINCI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTICenevre'de 12 Ocak'ta başlayan Kıbrıs Konferansı çerçevesinde Mont Pelerin'de yapılan 5'li çalışma grubu topla...
- ECZACILARDAN İLAÇ FİYATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMAKıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), ilaç fiyatlarındaki artışla ilgili yazılı açıklama yaparak, artıştan ecz...
- YDÜ Müzik bölümüne yetenek sınavıyla öğrenci alacakYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabil...
- Berova İşitme Engelliler Vakfını kabul ettiKıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkan ve üyeleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova'yı ziya...
- 24 SAATTE EN ÇOK YAĞMUR ESENTEPE'YE DÜŞTÜKış mevsiminin devam etmesi ile yağışlarda devam ediyor. Son 24 saatte yağan yağmurlarda en çok yağmur Esentep...
- Kadının çifte sömürüsü Sosyalizm ile ortadan kalkacak"Oya Talat, sol ideolojide eşitlikçi bir anlayışla kadın ve erkek sorunlarının çözülebileceğini, sosyalist anla...
- Lefkoşa'ya 60 bin fidan dikilecek!Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), kış mevsimi boyunca çember, kavşak, trafik adaları ve parklara toplamda 60 bin ...
- YKP'den Kıbıs sorunu açık oturumuYeni Kıbrıs Partisi (YKP), 25 Ocak Çarşamba günü, Mihalis Papapetru ve Alpay Durduran'ın konuşmacı olacağı "Kı...
- CHP çelengini cami dışına attılar.Şehit düşen piyade onbaşı Ramazan Taşkın'ın Cenaze Namazı sırasında Camiye getirilen CHP'nin Çelengine şehit y...