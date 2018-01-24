Giriş Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 20:28

Bugünlerde Arsenal’dan Manchester United’a transfer olacağı konuşulan Alexis Sanchez’le ilgili The Sun gazetesi şok bir iddia ortaya attı.

Şu sıralar Arsenal’dan Manchester United’a transfer olacağı konuşulan Alexis Sanchez’in 20 yaşındaki bir öğrenciye sevgilisinden habersiz seks teklifi yaptığı ortaya çıktı. Sanchez’in ahlaksız teklifte bulunduğu Paulina Sobierajska adındaki üniversite öğrencisi, The Sun’a verdiği röportajda skandalın perde arkasını anlattı. 20 yaşındaki Sobierajska, Sanchez ile barda tanıştıklarını ve daha sonrasında Şilili futbolcunun kendisini evine davet ettiğini söyledi. Sanchez’in evine gittiğinde ünlü futbolcunun striptiz yaptığını söyleyen Sobierajska, Şilili futbolcunun kendisine iltifatlar yağdırdığını belirtti. Şilili golcüyle birlikte geçirdikleri gecenin ardından daha sonra da buluştuklarını kaydeden 20 yaşındaki Paulina, yıldız futbolcunun daha sonrasında kendisine para karşılığında seks teklif ettiğini itiraf etti.

Paulina, o zamana kadar Sanchez’i tanımadığını ve bir kız arkadaşının olduğundan da haberdar olmadığını söyledi. Daha sonrasında Şililinin kız arkadaşıyla öpüşürken çekilmiş fotoğraflarını gören 20 yaşındaki Sobierajska, büyük bir şok geçirdiğini ve daha sonrasında ilişkisini bitirdiğini anlattı. Sanchez’in kendisine oldukça romantik yaklaştığını söyleyen Sobierajska, Şilili futbolcunun her defasında kendisini çok beğendiğini söylediğini ifade etti. Sobierajska, Sanchez’in bir kız arkadaşı olduğunu kendisinden sakladığını ve işin en üzücü yanının ise bu olduğunu belirtti. 20 yaşındaki güzel, The Sun gazetesiyle Sanchez ile aralarında geçen Whatsapp mesajlarını da paylaştı. Mesajlarda Sanchez, Sobierajska’ya “Seninle öpüşebilir ve sevişebiliriz.” diyor ve aşk yaşamalarının mümkün olup olmadığını soruyor. Sanchez’in Şilili aktris Mayte Rodriguez’le uzun süreli bir ilişkisi bulunuyor. Yıldız futbolcunun sevgilisinin bu olayın ardından nasıl bir tepki vereceği ise merak ediliyor.