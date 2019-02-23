“50 CAMİDE DİN GÖREVLİSİ YOK”

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:26

Hizmet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bahadır Kurumanastırlı yazılı açıklamasında, camilerde Cuma namazı kıldıracak din görevlisi bile olmamasından endişe duyduklarını bildirdi.

Din görevlileri sorunun çözümü için hükümetin CTP kanadı ile birçok defa görüştüklerini kaydeden Kurumanastırlı, konuya olumlu yaklaşan CTP’nin, bu görüşmeler sonunda 20 kişi ile başlayan istihdamı kademe kademe 40’a kadar çıkardığını belirtti.

Kurumanastırlı, koalisyon hükümetini zaman kaybetmeden 50 kişilik münhal açmaya sınavda başarılı olanları din görevlisi olarak istihdam etmeye çağırdı.