AKINCI, G.MAĞUSA’DA VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2019 Cumartesi 20:29

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Derinya Sınır Kapısı’nın açılışından duydukları memnuniyeti aktararak, kapının açılmasında gösterdiği kararlılık ve gayret için Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür eden vatandaşlar, sınır kapısından geçişlerin Mağusa çarşısında bir fark yarattığını, yaz aylarında bunun daha da artmasını beklediklerini, dolayısıyla çarşıya olumlu yansıyacağını düşündüklerini söylediler.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, ziyareti sırasında, Namık Kemal Meydanı’nda turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

