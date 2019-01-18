BAYRAKLARIMIZ NEDEN KALDIRILDI !

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 17:51

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum OPEK (Sosyal Reform Birliği) Başkanı Pavlos Pavlou ve bazı Birlik yöneticilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum OPEK (Sosyal Reform Birliği) Başkanı Pavlos Pavlou ve bazı Birlik yöneticilerini kabulu sırasında çekilen fotoğraflarda, Devletin en üst makamı olan ve KKTC temsilcisi olan Cumhurbaşkanlığı kabul salonunda her zaman yerinde duran KKTC ve TC bayraklarının kaldırılmış olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı, “Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Rum OPEK temsilcilerine, Kıbrıs sorunu konusunda, içinde bulunulan durum ve özellikle siyasi eşitliğin Kıbrıslı Türkler açısından vazgeçilmez ilke olduğu konusunu etraflıca izah etti”

Ancak bu görüşmeler yapılırken Kıbrıs Türkü’nün onuru ve gururunu temsil eden bayraklarımız neden kaldırıldı?

Cumhurbaşkanlığı yemini yapmış ve KKTC’ye bağlılık yeminini yapmış bir cumhurbaşkanının Rumların ziyareti esnasında bayraklarımızı neden kaldırdığını açıklamasını isteyen vatandaşlar bu olaya tepki gösterdi.