Giriş Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 19:45

Beşiktaş Cyle Larin'i KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Cyle Larin’in kulübü Orlando City, ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş devre arasında İstanbul’a getirttiği ve antrenmalara çıkarttığı Kanadalı golcü Cyle Larin transferinde mutlu sona ulaştı.

Orlando City’nin bu transfer engel olması sebebiyle bir türlü gerçekleşmeyen transfer, Siyah-Beyazlı kulübün bonservis bedeli ödemeyi kabul etmesiyle mutlu bitti.

Beşiktaş’tan borsaya yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcu Cyle Christopher Larin’in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile görüşmelere başlanmıştır.