Giriş Tarihi: 1 Mart 2019 Cuma 14:07

KTAMS, Kamu-Sen, Kamu-İş, Güç-Sen, Mec-Sen, Memur-Sen, Vergi-Sen, Tel-Sen, Tıp-İş, Hemşire ve Ebeler Sendikası, Hava Kontrolörleri Sendikası ve Hazine-Sen’den örgüt temsilcileri “ Kamu deformuna hayır” yazılı pankart açtı.

BENGİHAN: “BU TASARI KAMUYU DAHA KÖTÜYE GÖTÜRECEK”

Basın açıklamasının okunmasının öncesinde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan “Hükümetin Kamu Reformu olarak adlandırdığı Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı durumu, Göç Yasası’ndan bile geriye götürecek” dedi.

Reformun iyileştirme, durumu daha iyiye götürme anlamı taşıdığını dile getiren Bengihan “ama bu tasarı kamuyu daha kötüye, deforma götürecek” şeklinde konuştu.

Gailelerinin çalışanların moral motivasyonunun düşmesi ve dolayısıyla da vatandaşa verilen hizmetin düşmesini önlemek olduğunu anlatan Bengihan, çalışma barışının bozulmasından endişe ettiklerini anlattı.

Mevcut yasanın içeriğinde sorun olmadığını, sorunun yasayı uygulama iradesi gösteremeyen yöneticiler olduğunu söyleyen Bengihan, ülkede nüfusun bile bilinmediğini belirtti.

Nüfusun bilinmediği koşullarda okul, hastane, hapishane gibi yerlerde personel eksikliği yaşandığını dile getiren Bengihan, bu nedenle sosyal yaşamından ve ailesine ayıracağı vakitten feragat ederek ek mesai yapmak durumunda kalan çalışanların, “oturduğu yerden maaş alıyor” gibi lanse edildiğine işaret etti.

Konuşmasında Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı da eleştiren Bengihan, sendikalar olarak kamuda iyileştirmenin ve her türlü reformun yanında olduklarını dile getirerek, öte yandan mevcut düzenlemenin hakları geriye götüreceğini dile getirdi.

Bengihan hükümete çağrı yaparak, ilgili yasa Meclis Komitesi’nde görüşülmeden önce kamuda örgütlü sendikalarla bir araya gelinmesini istedi.

ORTAK AÇIKLAMA: “TASARI KAMU GÖREVLİLERİNİN HAKLARI KADAR, KAMUNUN VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ”

Daha sonra Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ortak basın açıklamasını okudu. Açıklamada, kamuda reform yapmayı öngören ve yıllardan beridir üzerinde çalışılan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın kamu görevlilerinin hakları açısından olduğu kadar, kamunun verimliliği açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

“Bizler kamuda örgütlü sendikalar olarak yeni yasanın hem kamu çalışanlarının, hem de kamudan hizmet alan halkımızın hak ve çıkarlarını gözetmesi gerektiğine inanıyoruz” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Yasa tasarısının katılımcı bir anlayışla yasalaştırılıp hayata geçirilmesi adına sendikalarımız tarafından yapılan önerilerin yasa tasarısında yer almaması hükümet edenlerin demokratik katılımcılık anlayışından çok uzakta olduklarının göstergesidir. Kamu reformu olarak nitelendirilen ancak özünde kamuda verimliliği düşürecek ve çalışanlarının haklarını göç yasasının da gerisine götürecek olan bu yasa tasarısının bu halini sendikalarımızın kabul etmesi mümkün değildir.

Kamu üzerindeki siyasi etkinin azaltılması, hesap verebilirlik ve performansa dayalı yönetim anlayışının geliştirilip ödül-ceza uygulamasına geçilmesi, tayin ve terfilerde liyakatın esas alınması gibi temel prensiplerimizi içermeyen bu yasa tasarısı kamuya reform değil ancak deform getirir.”

“GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ DİKKATE ALINMAZSA DEMOKRATİK EYLEM HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ”

Kamuda örgütlü sendikalar olarak yasa tasarısının Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde görüşülmesinden önce görüşlerinin alınacağı bir uzlaşı masası oluşturulması talep edilen açıklamada “Özellikle aşağıda belirttiğimiz konularla ilgili görüş ve önerilerimizin dikkate alınmasını talep ederiz. Aksi takdirde her türlü demokratik eylem hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz” denildi.

İlgili konular ise açıklamada şöyle sıralandı:

“Kamu görevi dışına açılacak olan kadrolarla ilgili yasa maddesi. Kamudaki ilk atama münhal sınavları ile ilgili yasa maddesi. Kamu görevlilerinin izin haklarını düzenleyen yasa maddesi. İş Yasasına aykırı bir şekilde düzenlenen kamu görevlilerinin ek mesai hakkını düzenleyen yasa maddesi. 47/2010 sayılı yasaya bağlı olarak istihdam edilen kamu görevlilerinin mevcut yasanın daha gerisine götürecek olan ilgili yasa maddesi. Emekli kişilerin kamuya istihdam edilmesini düzenleyen yasa maddesi. Kamuda geçici statüde çalışanların kademe ilerlemelerinin sınırlandırılmasını düzenleyen ilgili yasa maddesi. İşçi statüsünde çalışanlarla ilgili tercih yapma zorunluluğu getiren yasa maddesi. Kamu görevlilerinin nakil ve görevlendirilmelerini düzenleyen yasa maddesi. Dairelerin Teşkilat yasalarının güncellenmesini düzenleyen yasanın geçici birinci maddesi. Kamu görevlilerinin ücretsiz tedavi hakkının kaldırılmasını düzenleyen yasa maddesi.”