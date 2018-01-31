Burada maç var, Kafayı Fenerbahçe’yle bozmuşlar

Manisa büyükşehir belediyesi sağlık işleri dairesi başkanı akbaş'tan evde bakım ziyaretleri

MANİSA Büyükşehir Belediyesinin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi olan Evde Bakım Hizmetleri kapsamında, Sağlık İşleri Da...