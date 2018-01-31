Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş
mağlubiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’ın maç sonrası sözleri olay oldu. Rövanş için iddialı konuşan ve “Bu işin Ankara’sı da var” diyen Özat’ın “Adam Fenerbahçe
ile kafayı bozmuş” sözleri gündeme bomba gibi düştü. Sert açıklamalarda bulunan genç hoca, “Biz galipken 5 dakika uzatma veriliyor, mağlupken 4 dakika uzatma. Daha fazla verilmesi gerekirken. Anlamıyorum bu işleri. İnanılır gibi değil, maç oynanıyor adam oradan (Şenol Güneş’i kastederek) “Fenerbahçe maçında bunu veriyorsunuz ama” diyor . Burada maç var, Kafayı Fenerbahçe’yle bozmuşlar. Bu işin Ankara’sı var. Bize nasıl saygı gösteriliyorsa, biz de aynı şekilde saygı göstereceğiz” dedi. “Dışarıdan oyunu çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu” diyen Özat, “Kimi kast ettiniz?” sorusuna “Anlamak isteyen anlar” diye yanıt verdi.