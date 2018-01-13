Değirmenlik Anayolu üzerinde araç yoldan çıktı takla attı

Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı
Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde önceki akşam saat 22:30 sularında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Virajı alamadı yoldan çıktı Kaza, Ahmet Nazlı, yönetimindeki FF 402 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Alevkayası kavşağının yaklaşık 500 metre gerisindeki sağa meyilli viraja geldiği an direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak takla attı.
Polis Nazlı’ya dün sabah ulaştı Kazayı yara almadan atlatan Ahmet Nazlı, olay yerinden kaçtı. Polis, Nazlı’ya dün sabah saatlerinde ulaştı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Yeni Bakış