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Eto’o transferinden imza aşamasındayken vazgeçtiklerini açıkladı

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Baydar, Eto’o transferinden imza aşamasındayken vazgeçtiklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 19:04
Eto’o transferinden imza aşamasındayken vazgeçtiklerini açıkladı

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Baydar, Eto’o transferinden imza aşamasındayken vazgeçtiklerini açıkladı.

Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto’o ile anlaşmaya yakın olduklarını açıklamıştı.

Baydar bu açıklamasından birkaç saat sonra kişisel Twitter hesabından, Samuel Eto’o transferinden imza aşamasındayken vazgeçtiklerini duyurdu.

Ahmet Baydar yaptığı açıklamada, “Samuel Eto’o’nun kulübümüze transferiyle ilgili sürecin imza aşamasında yaşanan pürüz nedeniyle bu futbolcuyla görüşmelerimizi sonlandırdık” ifadelerini kullandı.

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