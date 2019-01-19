Giriş Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:32

Sağlık Bakanı Filiz Besim, ziyarette yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütlerine ziyaretler dizisi başlattıklarını ve ilk gelmeleri gereken yerin de sağlık örgütleri olduğunu düşündüklerinden Tabipler Birliği’ni ziyaret ederek, yeni yönetime de başarılar dilemek istediklerini belirtti.

Ayrılmaz bir elmanın iki yarısı olan Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği’nin her zaman konuşacak, çözüm üretecek ve dertleşecek birçok konusu olduğunu söyleyen Besim, görüşmede, nereden nereye gelindiğini ve talepleri dinleyeceklerini kaydetti.

Besim, Tabipler Birliği’nin arşivinde birçok doküman olduğunu ve artık sonuç odaklı çalışılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Besim, ideal tüzük veya ideal bir yasanın olmayabileceğini ancak artık bir yerden başlanması gerektiğini söyledi.

“ÜLKEDEKİ GRİP SALGINI, YAYGIN VE AĞIR GEÇİYOR”

Filiz Besim, ülkedeki grip salgını hakkında sorulan bir soru üzerine, geçen yıllara oranla ekstra farklı bir salgın olmadığı yönünde bilgi aldıklarını fakat grip hastalığının yaygın ve ağır geçtiğini kaydetti.

Hasta olan kişilerin toplu yerlerde bulunmaması ve istirahat etmesi gerektiğini de vurgulayan Besim, hastaların, hekimlerin verdiği tedavilere uyması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut da, seçildikten hemen sonra Sağlık Bakanı’nı ziyarete gittiklerine işaret ederek, konuların, sorunların ve çalışma alanlarının ortak olduğunu söyledi.

Tabipler Birliği olarak toplum ve çevre sağlığının yanı sıra meslektaşları ve sağlık sisteminin sorunlarının giderilmesi bilinciyle çalıştıklarını dile getiren Gürkut, ilk ziyarette konuştukları ve birlikte yürümek için karar aldıkları konularda nereye gelindiğini konuşacaklarını kaydetti.

Bakanlığın ve kendilerinin yaptıkları yasa çalışmaları da olduğunu dile getiren Gürkut, “Bugün iki ayrı binada olsak da aynı sorunun, aynı emelin etrafında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bizler bir ekibin içindeyiz, o yüzden birlikte çalışacağımız, konuşacağımız çok şey vardır. Hoşgeldiniz” ifadelerini kullandı.

Tabipler Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı da, ülkede son günlerde yaşanan grip salgınıyla ilgili devlet hastanesi ve özel hekimlere başvuruların devam ettiğini söyledi.

Grip hastalığının antibiyotikle tedavi edilemeyeceğini söyleyen Vudalı, grip hastalığının anti-viral denilen bir tedavi yöntemi olduğunu kaydetti.

65 üstü ve 2 yaş altı kalp hastası, akciğer hastası, astım, koah gibi hastalarının grip hastalığı başvurusunda tedavilerine hemen başlanması gerektiğini söyleyen Vudalı, grip hastalığının risk gurubundaki kişilerde tehlikeli sonuçlar yaratabileceğinden hemen tedaviye başlanması gerektiğini belirtti.