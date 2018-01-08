Sadık Çiftpınar hayalim milli takım

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2018 Pazartesi 19:20

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Sadık Çiftpınar, Galatasaray altyapısında 4 yıl A takım hayaliyle mücadele ettiğini belirterek, “Ama fırsat gelmedi. Sabrettim, çalıştım Evkur Yeni Malatyaspor’da forma şansını yakaladım. Şimdiki hedefim milli takım” dedi.

Galatasaray altyapısından yetişen ancak burada A takım hayaline ulaşamaması üzerine 3’üncü Lig ekibi Trabzon Akçaabatspor’un yolunu tutan ve buradan da Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer olan Sadık Çiftpınar, önce yaşadığı şampiyonluklarla Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig’e yükseldi, sonra takım kaptanlığını elde etti. Doğan Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki stoper oyuncusu, hikayesini şöyle anlattı:

“2012-13 sezonuna kadar Galatasaray’ın altyapısındaydım. Orada 4 sene boyunca A takım hayaliyle mücadele ettim. Fırsat gelmedi. Şanssızlığımız diyelim, belki de o dönemde biz yeterli değildik. Sonrasında 3’üncü Lig’de mücadele eden Akçaabatspor’a gittim. 1.5 yıl orada mücadele ettikten sonra devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor’a geldim. Burada 4’üncü sezonumda Süper Lig’e yükseldik. Malatya’da çok çalıştım, sabrettim, çok şükür forma şansı geldi. Elimizden geleni yaptık. İlk yarıda da takım olarak çok iyi performans sergilediğimizi söyleyebilirim. 22 puanla ilk yarıyı 10’uncu sırada tamamladık. Belki de daha fazla puan toplayabilirdik. Ama bulunduğumuz konumdan memnunuz. İkinci yarı için çalışmalarımız Antalya’da devam ediyor. İnşallah Osmanlıspor maçıyla ikinci yarıya güzel bir galibiyetle başlayacağız. Puan olarak da daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz.”