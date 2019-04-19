” SON DERECE SIĞ, TARAFLI BİR RAPOR…”

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 16:27

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC ve Türkiye’nin Kıbrıs konusunda artık alternatif çözüm planlarını konuşmak, karar almak ve uygulamaya geçme zamanının geldiğini ifade etti ve Cumhurbaşkanından bu konuda hükümet ve Meclis ile istişare yapmaya davet etti.

Arıklı yazılı açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporuyla ilgili “son derece sığ, taraflı, yapıcı olmaktan uzak ve şımarık Rum tarafını daha da uzlaşmaz noktaya götürecek” değerlendirmesinde bulundu.

Bu raporda Güney Kıbrıs’ın geldiği noktanın asla anlatılmadığına ve Güvenlik Konseyi üyelerine gerçek bilgiler verilmediğine işaret eden Arıklı, şu görüşlerini ortaya koydu:

“Rapor öncelikle Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini ret ettiği konusuna değinmemektedir. Siyasi eşitliğin olmadığı bir ortamda, çözümün olamayacağı da anlatılamamaktadır. Ayrıca Rum tarafının 30 Haziran 2017 tarihli Guterres belgesini ret ettiği de açıklanmamaktadır. Bu ana konuların dahi değerlendirilmediği raporun detaylarına girmeyi gereksiz buluyoruz. Hal böyle iken Sayın Akıncı’nın bize göre kabul edilemeyecek tavizlerinin bile bu raporda İyiniyet göstergesi olarak anlatılmaması bu raporun etliye sütlüye dokunulmayan bir şekilde hazırlandığını göstermektedir.

Güney Kıbrıs’ı son derece memnun eden bu raporun biz de ve Anavatan Türkiye’den gerekli tepkiyi görmediği ve üstünkörü kuru bir kaç demeçle geçiştirildiği görülmektedir.

KKTC ve Türkiye’nin artık alternatif çözüm planlarını konuşmak, karara almak ve uygulamaya geçme zamanı gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının önce Hükümet, sonra Meclis ve en sonunda Türkiye ile bu konuyu konuşmak ve karara bağlamak zorundadır.

Sayın Cumhurbaşkanını bu konuda Hükümet ve Meclisle istişare yapmaya davet ediyoruz.”