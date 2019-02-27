“UBP DAHA DA GÜÇLENİYOR”

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:41

Partinin basın bürosundan verilen bilgiye göre, toplantıya Anamuhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ile UBP Lefkoşa milletvekilleri Faiz Sucuoğlu ve Olgun Amcaoğlu katıldı.



Toplantıda, “UBP’nin gücüne güç katacak adımlar atabilmek için yapılması gerekenler” üzerinde durulduğu ve bugüne kadar yürütülen çalışmaların gözden geçirildiği kaydedildi.



UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, ilçe olarak yoğun bir tempoda çalışmakta olduklarını belirtti ve “ halkımızın desteği partimizin yanında,güçlüydük, şimdi daha da güçleniyoruz. Bunu istediğimiz seviyeye çıkarmak için yapmamız gerekenler var ve yapacağız” dedi.



Gardiyanoğlu, “5 Lefkoşa belediyesindeki UBP’li belediye meclis üyelerinin çok sayıda öneri ve proje ile yaşadıkları kentlere ciddi katkılar sağladıklarını ancak belediye başkanlarının bunları sadece kendi projeleri ve başarıları gibi yansıtmakta olduğunu” iddia ederek, bunun önüne geçmek için halka medya yoluyla ulaşmanın çaresinin bulunmasının şart olduğunu, yapacakları çalışmalarla bunu başaracaklarını söyledi.





Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar da konuşmasında “ ilçe yönetimleri ile örgütlerin partinin başarılarında büyük öneme sahip olduğuna “ dikkati çekti.



Başarmak için çalışmak, proje yapmak ve halkın içinde olmak gerektiğini ifade eden Ersin Tatar, “ UBP olarak birlik beraberlik içinde halkımıza hizmete hazırız. Görev düştüğü anda yapacaklarımızla, halkımızın, köyündeki, kentindeki yaşam kalitesini yükseltmek, refah seviyesini artırmak istiyoruz”

dedi.



Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy da konuşmasında, partinin bir bütün olarak yoğun bir çalışma içine girdiğini söyledi ve çalışmalarını takdirle izlediği tüm ilçe, mahalle, köy örgütlerine başarılar diledi.