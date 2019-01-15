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“VİCDANİ RET NASIL ÖNE GEÇTİ?”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülke sorunları hakkında güncel konuşma yaptı.

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:10
“VİCDANİ RET NASIL ÖNE GEÇTİ?”

Arıklı, ülkede geçen hafta en çok konuşulan konunun vicdani ret olduğunu ifade ederek, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın dün akşam bir programda bu konudaki açıklamalarına atıfta bulundu.
Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde ivedilik bekleyen çok önemli yasa tasarıları bulunduğunu belirerek bunları sıralayan Arıklı, vicdanı reddi düzenleyen Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bunlar arasında 19’uncu sırada olduğunu kaydetti.
Arıklı, vicdani ret yasasının bunlar arasından sıyrılıp öne geçerek Bakanlar Kurulu’na nasıl gittiğini sordu. 
Kıb-Tek konusunda pazartesi günü bir araştırma önergesi vereceklerini açıklayan Arıklı, buna olumlu oy verilmesini böylece neler yapıldığının ortaya çıkmasını diledi. 
Yargı reformu yapılmadığı için adaletin sürekli geciktiğini dile getiren Arıklı, bu konuda hükümetin aldığı herhangi bir tedbir bulunmadığının ortada olduğunu söyledi. 
Arıklı’nın konuşmasının ardından gruplar arası mutabakatla Genel Kurul bugünkü oturumunu kapattı. 
Meclis Genel Kurulu sonraki birleşimini 21 Ocak Pazartesi saat 10.00’da yapacak. 

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