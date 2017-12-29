0 ülkede restoran yangını diri diri yandılar

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 10:07

Son dakika... Çatıdaki restoranda başlayan yangın faciaya yol açtı! Hindistan Mumbai 'de restoranlar, barlar ve ofislerin bulunduğu lüks binadan yükselen alevler, en az 14 kişinin ölümüne yol açtı. Yerel medya, çok sayıda kişinin yangın dan korunmak için lavabolara saklandığını ve orada kapana kısıldığını aktarıyor.ABD New York'ta ise beş katlı bir apartmanda çıkan yangında en az 12 can kaybı var. Yetkililer, son çeyrek asırın en ölümcül yangın trajedisinin gerçekleştiğini söylüyor.

Hindistan'ın Mumbai kentinde restoranlar ve dükkanların yer aldığı bir binada çıkan yangında en az 14 insan öldü.

Ülkenin finans merkezinde hayli popüler olan ve Kamala Mills adını taşıyan binayı gece yarısı alevler sardı.

Yerel medya, alevlerin yarım saat içinde binayı yuttuğunu ve içeridekilerin kaçamadığını bildiriyor.

Times of India, mekanlarda bulunan çok sayıda misafirin yangından korunmak için lavabolara saklandığını ve orada kapana kısıldığını aktarıyor.

Çatı katında bulunan bir restoranda başlayan yangında yaşamını yitirenlerin çoğu kadın. Doğum gününü bir partiyle kutlayan 28 yaşındaki bir kadın da kurbanlardan biri.