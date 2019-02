Giriş Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:33

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, 10 kişi kalmalarının kendileri açısından zorluk yarattığını belirterek "Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremeyip, ikinci yarıda 10 kişi kalmamız, güvenimizi düşürdü ve oyunun kırılmasına neden oldu. Bir oyun ritmi yakalamak zor, kaygı yüksek. 10 kişi kaldıktan sonraki Fenerbahçe'nin öne çıkmasını istedik ama yapamadık" dedi.

"TURU GEÇECEĞİZ, DAHA İYİ OYNAYACAĞIZ"

Yanal şöyle devam etti: "Devre arasında transfer yapmak inanılmaz zor. Her takım kendi oyuncusunu bırakmama gayreti içinde oluyor veya çok yüksek paralar istiyor. Görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor ama sonuç alınmasının ertesi gününde bile durum değişebiliyor. Şu an elimizde bulunan oyuncularımızın tamamı, bu skorla eve gidecek takım değil. Her ne olursa olsun taraftarını mutlu edecek bir takım var burada. Bunu en kısa sürede gerçekleştirmeliyiz. Turu geçeceğiz, önümüzdeki maçlarda daha iyi oynayacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Fenerbahçe buradan yükselerek çıkacak."

"10 TANE TRANSFER YAPAMAZSINIZ"

"Bunlar bizim oyuncumuz. Hepsi formamızı giyiyor ve onlara ihtiyacımız var. Bu oyuncuların sahada dirayetli şekilde kalmasını sağlayacak tutumla devam edersek daha hızlı yol almış oluruz. 10 tane transfer yapamazsınız. Elimizdeki oyuncuların değerini artırmak zorundayız."

“SLIMANI İLE ATTIĞI GOLLERİ İZLEDİK”



“Oldukça eskiden başlayan güzel bir 45 dakika geçirdik ve bunu tekrar etmeyi düşünüyoruz. Bazen maalesef olmuyor. Ama bu oyuncunun daha önceki yıllardaki gol yeteneğini biliyorsunuz. Yaklaşık bugün itibariyle 90 tane golünü izledik beraber. Nasıl atmış, hangi tarzda gerçekleştirmiş diye. Ben girdiği pozisyondaki duran toptu galiba o vuruşu dışında oyundaki isteği, arzusu bazı maçlara göre daha yüksek. Bu yeterli değil. Fenerbahçe’ye gol lazım. Onu ayağa kaldıracak her şeyi yapıyoruz. O da hızlı bir şekilde geri dönecek. Bursa maçında olmayacak aramızda cezasından dolayı. Turu geçmeliyiz. Fenerbahçe yoluna devam etmek zorunda”



“FENERBAHÇE MAÇI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKAR”



“Fenerbahçe her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Fenerbahçe kazanmak için sahaya çıkacak, 4-5 maç belki aynı takımla sahada olacak ama aynı kazanma tavrıyla sahada olacak. Transfer konusunda bu ayda bir transfer çok çok zor. Oyuncularını vermek istemeyenler var. Bu dönem zor bir dönem. Çok dikkatli davranmak zorundayız. Bunun en iyisini Fenerbahçe yapacak.”



“HATADAN ÇIKMAK İÇİN DESTEĞE İHTİYAÇ VAR”

“Bunlar çok zor şeyler. Bu beklenti devamlı yükseliyor. Futbol özellikle globalleştikçe daha disiplinli kompakt oynandıkça bu gibi süreç elbette eksiğimiz var. Oyuncu sayımız fazla değil. O bölgeye takviye daha stresi yönetecek oyuncularla daha iyi oynarız. Sürekli devamlılığı sağlamak zorundayız. Hem fiziksel hem psikolojik rakibi rahatlatmak olmalı. Kazanarak gitmeliyiz. Hatadan çıkmak için desteğe ihtiyaç var.”



“OYUNCU KAYBETMEK EN SON ŞEY”

“Fenerbahçe’nin aldığı sonuçların, istemediği sonuçların içinde olan genç bir oyuncu olarak en hızlı yıpranan o. En çok etkilenenlerden bir tanesi olacak. Zamanında dinlendirmek, zamanında oynatmak. Oyuncuyu kaybetmek en son düşünülen şey. Basketbolda çaylak oyuncular gibi. Takım sonuçlara gitmeye başlayınca Eljif’te çok farklı bir değer olacaktır. Onlar bizim için bir değer. Takımın yükselişi inişi olacak. Fenerbahçe takımı için son net görünen şeyler var. 3 resmi maçın içinde bugün mağlup olduk. Bu mağlup olmamanın durumu kendi içimizde çözeceğiz. Biz beraberiz oyuncularımızla beraber yapacağız ve onların bunu yapacağına inanıyorum."