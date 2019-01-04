10.PARSEL'DEKİ SONDAJ ÇALIŞMASINDA AKSAMA

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2019 Cuma 14:58

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parseldeki “Delfini” hedefinde sondaj yapan Exxon Mobil şirketine ait “Stena Icemax” adlı sondaj gemisinde ciddi bir arıza meydana geldiği ve sondaj çalışmasında 10 günlük bir gecikme yaşandığı bildirildi. Politis gazetesi, Rum Enerji Bakanlığı ile Exxon Mobil şirketinin, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını belirtirken, sondaj çalışmalarına Noel tatilinin öncesinde ara verildiğini ve dün, sondaj gemisine personel, teçhizat ve diğer gerekli malzemelerin götürüldüğünün görüldüğünü yazdı.

Gazete, resmi olmayan kaynaklara dayanarak, sondajın resif bölgesine ulaştığını ancak henüz doğalgaz tespit edilemediğini kaydederek, umutların devam ettiğini belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, edindiği bilgilere dayanarak, sondaj gemisindeki arızanın önemli bir mekanik-elektronik arıza olduğunu ve sondaj çalışmasının kritik aşamalarından birinde meydana geldiğini yazdı.

TÜRKİYE’YE ELEŞTİRİ

Fileleftheros gazetesi, bir diğer haberinde ise, Türkiye’nin NAVTEX’ler yayınlayarak, hem Yunanistan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi, hem de Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde “tahrik oyunlarına” devam ettiğini iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin son NAVTEX’inde, 3-5 Ocak tarihleri arasında Meis Adası bölgesinde tatbikat yapacağını; ayrıca ismini vermediği ittifak güçlerle birlikte ayrı bir askeri tatbikat da başlattığını duyurduğunu kaydetti.

BM’YE ŞİKAYET

Gazete, bir diğer haberinde de, Rum Yönetimi’nin, “Barbaros Hayreddin Paşa” araştırma gemisinin faaliyetlerini BM’ye şikayet ettiğini yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi’nin BM Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndererek “Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki devam eden kışkırtıcı ve yasadışı faaliyetleriyle” ilgili şikayette bulundu.

Haberde, 12 Aralık tarihli mektubun, 31 Aralık tarihinde BM Genel Kurulu resmi belgesi olarak yayınlandığı ve mektubun, “Barbaros gemisinin yasadışı faaliyetlerine odaklandığı” öne sürüldü.