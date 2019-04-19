11. MORMENEKŞE ENGİNAR FESTİVALİ 3-5 MAYIS’TA

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 16:12

Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Erşen Ummanel, komite üyeleri Togay Menekşeli, Ahmet Taşçıoğlu, Salim Aytürk, Mehmet Ali Onaç ve Aysel Kayıplar ile Salamis Bay Conti Resort Hotel’de basın toplantısı düzenledi.

UMMANEL: “3 AYDIR ÇALIŞIYORUZ, RENKLİ VE DOLU GEÇECEK”

Ummanel, özelde Mormemekşe ve enginarı genelde de ülke kültürünü tanıtmak amacıyla düzenledikleri festivalin 11 yaşına gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ummanel, büyük emeklerle 3 aydır çalıştıkları festivalin bu yıl da oldukça renkli ve dolu geçeceğini ifade etti.

Ummanel, 3 günlük festivalde uluslararası sergi, etkinlikler ve yarışmaların yer alacağını, kültürel stantlar, sportif etkinlikler, enginar eko günü ve çocuk şenliğinin festivalin önemli etkinlikleri arasında olduğunu kaydetti.

Festivali uluslararası boyuta taşımış olmaktan da büyük onur duyduklarını söyleyen Ummanel, Kıbrıs kültürüne büyük önem verdiklerini ve bu çerçevede etkinlikler hazırladıklarını anlattı.

Ummanel, Mormenekşe Kadınlar Birliği olarak Türkiye’den çeşitli yerlerden davetler alarak gittiklerini ve Anadolu ve Kıbrıs Türk kadını arasında dostluk köprüsü kurduklarını kaydetti.

Ummanel ayrıca bu yılki festivalde Türkiye’den İzmir ve Şile’den ekiplerin de gösteri sunacağını ifade etti.

ÜYELER DE BİLGİ VERDİ

Etkinlikler hakkında bilgi veren Festival Komitesi üyesi Togay Menekşeli de, festivali hazırlarken ülkenin her yerine ulaşmaya çalıştıklarını, bölge yanında diğer bölgelerden de ekiplerin gösteri sunacağını kaydetti.

Mormenekşe Muhtarı ve Festival Komitesi üyesi Salim Aytürk, Mormenekşe Kadınlar Birliği ile birlik ve beraberlik içerisinde Mormenekşe için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Festival Komitesi üyesi Mehmet Ali Onaç, festivalin markalaşması yolunda büyük adım atıldığını ve her yıl bilinirliğinin arttığını kaydetti.

Onaç, konserlerin ve müzik etkinliklerinin festivalde bir renk olduğunu da sözlerine ekledi.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival, 3 Mayıs saat 19.00’da kortejle başlayacak. Aynı gün saat 20.10’da geleneksel el sanatları fotoğraflarından oluşan “Mor Yıllar” isimli sergi açılacak. Ardından Uluslararası Karma Resim Sergisi’nin açılışı gerçekleştirilecek. Saat 20.30’daki açılış konuşmalarının ardından saat 21.00’de dans gösterileri başlayacak.

Festivalin ikinci günü ise 10.00-15.00 saatleri arasında Mutluyaka Atış Poligonu’nda trap atış yarışması düzenlenecek.

Saat 18.00’de Enginar Yemekleri Yarışması, saat 20.00’de de 4-10 yaş çocukların katılabileceği Mutlu Çocuklar Defilesi yer alacak. Gece, yerli müzik gruplarından PassNote konseri ile sona erecek.

Festivalin son günü olan 5 Mayıs’ta ise saat 10.00’da Minikler Futbol Turnuvası düzenlenecek. Saat 11.00’de Enginar Eko Günü açılışı gerçekleştirilecek. 11.10-16.00 saatleri arasında da Çocuk Şenliği düzenlenecek.

Saat 12.00’de Fasıl Müziği eşliğinde eğlence, 14.00’te tavla turnuvası ve 20.00’de ödül töreni gerçekleştirilecek.

Enginar Festivali saat 21.00’deki Öykü Gürman konseri ile tamamlanacak. Konserlere girişler ücretsiz olacak.