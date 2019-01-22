Giriş Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:40

‘Günaydın Kıbrıs’ isimli programa konuk olan Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEY-SAN) Asbaşkanı Durmuş Aydın, geçtiğimiz aylarda ülke gündemine oturan 25 ton dökme zeytinyağı ithali konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

ZEY-SAN Asbaşkanı Aydın, ilk olarak ülkedeki zeytin üretimine değindi. Güzelyurt bölgesinin zeytin üretimi açısından Karpaz bölgesinden daha şanslı olduğundan söz eden Aydın, bu durumu Güzelyurt’un yer altı kaynakları açısından daha zengin olmasına bağladı.

“EZ-KOOP YANLIŞ BİR TALEPTE BULUNDU”

Karpaz bölgesindeki bu durumun, dökme zeytinyağı ithali konusunu gündeme getirdiğini belirten Aydın, Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatif Ltd’nin (EZ-KOOP) bu süreçte bir anda kurulduğunu ve EZ-KOOP’un Tarım Bakanlığı’ndan ‘yanlış bir talepte bulunduğunu’ söyledi.

“BİZ ELİMİZDEKİ STOĞU PAYLAŞABİLİRİZ DEDİK”

Aydın, EZ-KOOP’un bakanlıkla yaptığı görüşmelerde “Karpaz’da zeytin yağı yok biz ithal etmek istiyoruz” dediğini, ZEY-SAN olarak kendilerinin ise “Biz elimizdeki stoğu sizinle alış fiyatından paylaşabiliriz. Elimizde var, biterse getirmek isteyene kısıtlı ve sınırlı bir izin verilebilir” dediklerini fakat kararın ithalden yana çıktığını kaydetti.

“11 TL’DEN ALDILAR, 26 TL’DEN SATTILAR… BU İŞİN İÇİNDE BİRAZ MENFAAT VAR”

“Olay bundan ibaret. Biraz menfaat var bu işin içinde” diyen ZEY-SAN Asbaşkanı, “Bu izni kopararak çok uygun fiyattan; 11 TL’lik bir fiyattan yağ adılar 26 TL’den sattılar bu durum üreticinin hiçbir faydasına dokunmadı” ifadelerinde bulundu.

“İZİN BİR ŞEKİLDE KOPARILDI, ADI DA KARPAZ KONULDU”

Aydın, “Bir şekilde bu izin koparıldı. Adı da Karpaz konuldu” diyerek, “Karpaz’da üretim gerçekten az olduğundan ithal edilen 25 ton bir ayda tüketildi ve bitti” dedi.

“KOOPERATİFİN İÇİNDE BİZİM ZEYİNCİLERİN ADI GEÇİYOR”

Aydın, “EZ=KOOP’un içinde 50 kişi olduğu söyleniyor. Ama bu kooperatif içinde bizim zeytincilerin isimleri de geçiyor. Fakat bu zeytinciler ithal izni olayına karşı. Adını kooperatif koymuşlar, sanki geniş bir kitleye yayılacakmış gibi…” ifadelerinde bulundu.

“BU İŞTEN 1-2 KİŞİ KAR ETTİ”

Konuyla ilgili Başbakan Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştüklerini belirten Aydın, “Bu işin böyle olmayacağını konuştuk. Bu işten 1-2 kişi kar etti. Üreticinin hiçbir faydasına dokunmadı. Keşke düzgün çalışan bir kooperatif olsaydı. Olay tamamen izin koparma. Bundan sonra inşallah böyle bir şey olmaz” şeklinde konuştu.

(K.POSTASI)