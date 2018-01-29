Giriş Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 19:23

Orta sahada 8 numara sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Nijeryalı yıldız Obi Mikel’i bedavaya kadrosuna katıyor…

Galatasaray ile birlikte ara transferde hamle yapmayan iki kulüpten biri olan Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Kontenjan sıkıntısı nedeniyle adeta eli kolu bağlanan Sarı-Lacivertliler, John Obi Mikel’i gündemine aldı.

Yaklaşık 1 yıl önce Chelsea’den ayrılarak Çin kulübü TJ Teda’ya transfer olan Nijeryalı orta alan oyuncusunun menajeriyle masaya oturuldu. Mikel’in TJ Teda ile sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı ifade edildi. Bu durumda yıldız oyuncu bonservis bedeli olmadan transfer edilecek.

JOSEF-TOPAL’A BİR ŞEY OLURSA…

Aykut Kocaman da Ozan Tufan’ın kadro dışı kalması sonrası orta alanda oyuncu sıkıntısı yaşanması nedeniyle Mikel’in transferine sıcak bakıyor. Kocaman’ın “Josef veya Topal’a birşey olursa sıkıntı yaşarız” dediği öğrenildi.

Eğer 30 yaşındaki futbolcunun maaşı konusunda anlaşma sağlanır ve kontenjan sorunu çözülürse transfer gerçekleşecek.

11 YIL CHELSEA FORMASINI GİYDİ

2006 yılında Norveç’in FK Lyn takımından Chelsea’ye transfer olan John Obi Mikel kariyerinin büyük bir bölümünü Premier Lig’de geçirdi.

Çin’deki akıma ayak uyduran ve Uzak Doğu’nun yolunu tutan yıldız futbolcu, 6 ve 8 numara oynayabiliyor. Mikel, TJ Teda formasıyla Çin’de 13 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.