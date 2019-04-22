12 CİNAYET ZANLISINA 3'ER GÜN TUTUKLULUK

Haspolat - Taşkent Anayolu üzerinde bulunan TMT Anı ormanına dönülen toprak yol girişinde ölü olarak bulunan Nijerya uyruklu Austine Wallie (Exxkalliee)’nin öldürülmesi ile ilgili bu sabah mahkemeye çıkarılan
1) Ezeh CHRİSTOPHER (E-29-Nijerya)
2) Ambrose Kelechi ONYEUKWU(E-33-Nijerya)
3)Nana Fosu Awoture NKANSAH (E-30-Gana),
4) Wayne Ayanda MOYO (E-26-Zimbabwe),
5) Afamaefune Hanry UWADİBİE(E-31-Nijerya)
6) Amanda NYAMBAWE(K-22-Zimbabwe)
7)Clement Ozuman MANUFUR (E-21-Nijerya),
8)Christian Chukwuka EZANİ(E-31-Nijerya)
9) Gabriel Kelechi MUUKWE (E-31-Nijerya)
10) Chinonso Chiemelie ONUE(E-31-Nijerya),
11) Prience OGUNMANAM(E-29-Nijerya) ve
12) İfeanyıchukwav Valentine EZE (E-33 Nijerya)
Çıkarıldıkları mahkemede 12 zanlıya 3’er gün tutukluluk alındı.
(KIBRIS)