12 CİNAYET ZANLISINA 3'ER GÜN TUTUKLULUK

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 09:53

Haspolat - Taşkent Anayolu üzerinde bulunan TMT Anı ormanına dönülen toprak yol girişinde ölü olarak bulunan Nijerya uyruklu Austine Wallie (Exxkalliee)’nin öldürülmesi ile ilgili bu sabah mahkemeye çıkarılan

1) Ezeh CHRİSTOPHER (E-29-Nijerya)

2) Ambrose Kelechi ONYEUKWU(E-33-Nijerya)

3)Nana Fosu Awoture NKANSAH (E-30-Gana),

4) Wayne Ayanda MOYO (E-26-Zimbabwe),

5) Afamaefune Hanry UWADİBİE(E-31-Nijerya)

6) Amanda NYAMBAWE(K-22-Zimbabwe)

7)Clement Ozuman MANUFUR (E-21-Nijerya),

8)Christian Chukwuka EZANİ(E-31-Nijerya)

9) Gabriel Kelechi MUUKWE (E-31-Nijerya)

10) Chinonso Chiemelie ONUE(E-31-Nijerya),

11) Prience OGUNMANAM(E-29-Nijerya) ve

12) İfeanyıchukwav Valentine EZE (E-33 Nijerya)

Çıkarıldıkları mahkemede 12 zanlıya 3’er gün tutukluluk alındı.

(KIBRIS)