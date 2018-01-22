12 pkk'lı terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 13:25

12 terörist etkisiz hale getirildi !

İçişleri Bakanlığı 15-22 Ocak tarihinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Buna göre, hafta boyunca 8’i sağ olmak üzere toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin gri kategoride aranan Remzi Büyük olduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerince bin 61 operasyon düzenlenirken, FETÖ'den 615, PKK/KCK'dan 170, DEAŞ'tan 27 ve aşırı sol örgütlerden 11 olmak üzere toplam 823 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 780, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 71 olmak üzere toplam 4 bin 674 kişi de yakalandı.



Ayrıca Afrin operasyonuna yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 şahıs da gözaltına alındı.