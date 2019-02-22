12 YAŞINDA ÇOCUĞA TACİZDEN 4 YIL HAPİS

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:16

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'nın huzurunda görüşülen davanın kararını Hacımulla açıkladı.

Hacımulla, sanığın 23 Eylül 2017 tarihinde Girne’de meydana gelen “çocuğun cinsel istismarı” suçundan dolayı yargılandığını söyledi. Hacımulla, sanık hakkında işletmeciliğini yaptığı kuaför salonunun mutfağında 12 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpüp, elbiseleri üzerinden cinsel organına dokunarak istismar ettiğine dair iddiaların mahkemeye sunulduğunu belirtti.



Sanığın iddiaları reddettiğini kaydeden Hacımulla, hem sanığın hem de tacize uğrayan kız ile ilk şikâyeti alan annesinin ifadelerine değindi. Küçük kızın kuaför salonundan çıktıktan sonra gittikleri ilk yerde ağlayarak annesine olayı anlattığını, annenin ise polise giderek şikâyetçi olduğunu söyledi.

Sanığın ifadesinde küçük kız ile mutfağa gitmediğine dair beyan verdiğini kaydeden Yargıç, sanık, tacize uğrayan küçük kız ve annenin ifadelerini titizlikle inceledikten sonra sanığın doğruları söylemediğine bulgu yaptıklarını açıkladı.

Hacımulla, anne ile kızın ifadelerinin tutarlı olduğunu, sanığın ifadesinin ise çarpıtılmış olduğuna bulgu yaptıklarını açıkladı.



Hacımulla, küçük kızın ilk şikâyeti annesine yaptığını, sanığın kendisini öptüğünü söylediğini ancak özel bölgesine dokunduğunu ise daha sonra anlattığını belirterek, “ Sanığın küçüğü öptüğüne dair iddia mahkemeye sunulan olgularla kanıtlandı. Ancak cinsel organına dokunduğuna dair iddia ise kanıtlanamadı” dedi.

Yargıç, sanığın cinsel bir davranışla 12 yaşındaki kız çocuğunu işyerinin mutfağında dudaklarından öperek cinsel istismar suçu işlediğine bulgu yaptıklarını ve bu suçtan mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, özellikle çocuklara karşı işlenen bu tür suçların kabul edilemez olduğunu, suçun mağduru üzerinde ciddi etkiler bıraktığını ifade ederek, cinsel istismar suçundan suçlu buldukları sanığı 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı

(STAR KIBRIS)