"14 AYDIR HER HAFTA HÜKÜMET BOZULUR..."

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 10:10

Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman konuşmasında, 1970’te kurulduğunda hiç kimsenin gün gelip CTP’nin hükümette olacağını, iktidar olacağını, ülkeyi yöneteceğini hayal dahi etmediğini belirtti.

CTP’nin 1990’lara kadar büyük bedeller ödeyerek siyasi faaliyetlerini sürdürdüğünü, asla hükümete gelemeyeceği söylendiği halde mücadelesine devam ettiğini kaydeden Erhürman, “CTP ve CTP’liler bu mücadeleyi ne için verdi? Aslında çok basit, çok insani şeyler için... Sevgi için, insanca yaşam için, insan hakları için... Demokrasi gelsin, özgürlükler yaşanabilsin diye mücadele edildi. CTP adalet talep etti, eşitlik talep etti ve bunlar için çok ağır bedeller ödedi” dedi. Bu uzun mücadelede bu ülkede yaşayan her insana dokunup, kucaklaşmayı kendilerine şiar edindiklerini ifade eden Erhürman, bu adada nefes alıp veren tüm insanlarla kardeşçe birlikte yaşayabilelim diye mücadele ettiklerini belirtti. Erhürman, “hayat kısa ama mücadele uzun sürer. CTP’liler hayatlarını birbirlerinin hayatlarına ekleyerek mücadeleyi ileri taşıdı, bundan sonra da bu böyle olacak” dedi.

Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman konuşmasında aylardır süren ‘hükümet bozuluyor’ senaryolarına da değinerek şöyle konuştu:

“İlk kez hükümete geldiğimiz 1990’lı yıllardan bugüne CTP’nin bir ödevi var. Bu da ülkeyi yönetme ödevidir. Hepsinden önemlisi yönetme sorumluluğudur. CTP başbakanlık ya da bakanlık koltuğunda kurulmadı. Başbakanlık, bakanlık önemli değil. Biz hükümette olmazsak nefes dahi alamayız, partimizi yaşatamayız diyenlerden ne olduk ne de bundan sonra olacağız. Ancak, eğer biz yönetme sorumluluğunu üstlenmezsek, ülkeyi hangi zihniyetin yöneteceği, dahası nasıl yöneteceği de herkesin bildiği bir şeydir. Bu yüzden her daim yönetme sorumluluğuyla davranmaya yükümlüyüz. Gelecek kuşaklara karşı yükümlüyüz. Yazılan, çizilen senaryoları gazetelerden okuyoruz. CTP herhangi bir senaryonun parçası değildir. Elbette bu senaryoların nasıl yazıldığı ve nasıl oynandığı konusunda bilgi ve tecrübe sahibiyiz. Biliriz, görürüz, değerlendirmemizi yaparız ama son tahlilde bunlara kulak asmaz, işimize bakarız. Biz sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız. 14 aydır her hafta hükümet bozulur, yenisi kurulur. Dinlemekten, okumaktan bıktık usandık. Yenilenen senaryolarla aynı şeyi yazıp çiziyorlar. Biz her hâlükârda işimize bakacağız ve adalet için, eşitlik için, demokrasi için, barış için, insan hakları için ne pahasına olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz.”