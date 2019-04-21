14. ÇİLEK FESTİVALİ 26 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 10:27

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda, Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkılarıyla gerçekleştirilecek 14. Geleneksel Çilek Festivali 6 gün sürecek.

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Cavit Atalar tarafından verilen bilgiye göre, Yeşilırmak – Yedidalga’yı eskiden olduğu gibi cazibe merkezi haline getirmek ve dünyaya tanıtmak çerçevesinde düzenlenen festival, 26 Nisan Cuma saat 18.00’de Yeşilırmak’ta kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Festivalin açılış töreni saat 18.30’da yer alacak. Festival 1 Mayıs Çarşamba akşamı sona erecek.