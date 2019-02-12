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16 HIRSIZLIKTAN, 8'İNİ İTİRAF ETTİLER

Lefkoşa’da önlerine gelen araçların camlarını kırıp, içlerinden hırsızlık yapan zanlılar Semih Admış ve İlhan Bala, dün yeniden dün mahkemeye çıkarıldı

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı 09:26
16 HIRSIZLIKTAN, 8'İNİ İTİRAF ETTİLER

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlıların Sirkat ve Kasti Hasar suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti. Zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde 16 farklı bölgede işlenen suçların 8 tanesini itiraf ettikleri belirtildi.
Polis zanlıların üç günlük tutukluluk sürelerinde üç suçla daha bağlantılarının olduğunun belirlendiğini söyledi. Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan,tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)

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