16 HIRSIZLIKTAN, 8'İNİ İTİRAF ETTİLER

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı 09:26

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlıların Sirkat ve Kasti Hasar suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti. Zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde 16 farklı bölgede işlenen suçların 8 tanesini itiraf ettikleri belirtildi.

Polis zanlıların üç günlük tutukluluk sürelerinde üç suçla daha bağlantılarının olduğunun belirlendiğini söyledi. Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan,tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)