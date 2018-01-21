Giriş Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:19

Kadököy'de 3 puan 90+3'te geldi

Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi Fernandao ve Soldado'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig 18. hafta maçında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi konuk etti.



16. SANİYEDE GIULIANO'NUN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ



Maçın hemen başında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Brezilyalı yıldız düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi fakat top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



FERNANDAO PERDEYİ AÇTI



Fenerbahçe aradığı golü 14. dakikada Fernandao ile buldu. Sağ kanattan İsmail Köybaşı'nın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Brezilyalı yıldız, düzgün bir kafa vuruşuyla toğu ağlara gönderdi ve takımını Göztepe karşısında 1-0 öne geçirdi.







İlk yarınınn kalan bölümünde başka bir gol olmayınca Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti.



YENİ TRANSFER POKO İLK GOLÜNÜ ATTI



59. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. İzmir ekibinin yeni transferi Poko topla ilk buluştuğu pozisyonda golünü attı ve durumu 1-1'e getirdi.







JAHOVIC KAÇIRDI



Mücadelenin 84. dakikasında Göztepe gole çok yaklaştı. Poko sol kanattan taşıdığı top ceza sahası içinde Jahovic ile buluşturdu. Golcü futbolcu yakın mesafeden sert bir şut çekti fakat Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi.







90+3'TE SOLDADO SAHNEDE



Sağ kanattan yapılan ortaya oyuna ikinci yarıda dahil olan Soldado vurdu ve durumu 2-1'e getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.