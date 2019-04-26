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180 MİLYON EURO'YA HAYIR DEDİ

Real Madrid'in yıldızı Marco Asensio için menajeri önemli transfer açıklamaları yaptı: "Geçen yıl Real Madrid'e Asensio için 180 milyon euro teklif edildi ancak kulüp dinlemek bile istemedi!"

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:56
180 MİLYON EURO'YA HAYIR DEDİ

Marco Asensio'nun Real Madrid'de mutlu olduğunu vurgulayan menajer Horacio Gaggioli, "Marco her zaman Real Madrid'de çok mutlu olduğunu ve sadece bu kulüpte kupalar kazanmakla ilgilendiğini söylüyor. Halen genç ve gelişen bir oyuncu. Kulüp, Marco'dan çok memnun" dedi.

"TEKLİFLERİ DİNLEMEDİ"

Marco Asensio için geçen sene yapılan teklifleri açıklayan Gaggioli, "Geçen yıl Real Madrid'e Asensio için 180 milyon euro teklif edildi ancak kulüp dinlemek bile istemedi. Asensio'ya büyük kulüplerden her zaman ilgi var, ki bu çok normal. Marco, burada mutlu olduğunu ve yeniden kazanmaya odaklandığını söylüyor" şeklinde konuştu.

23 yaşındaki yıldız için Liverpool ve Juventus'un devrede olduğunu iddia ediliyor.

Real Madrid'de 700 milyon Euroluk serbest kalma maddesi bulunan Asensio, bu sezon 41 maçta 6 gol attı ve 7 asist yaptı

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