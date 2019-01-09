2 GENCE ÇARPIP KAÇAN TUTUKSUZ YARGILANACAK

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 09:34

Girne Naci Talat Caddesi’nde önceki gün saat 22.20 sıralarında 283 promil alkol tesiri altında yaya geçidinden geçmeye çalışan 15 yaşındaki Derin Hürdeniz ve 16 yaşındaki Ata Necati Taşkın’a çarpıp kaçan Şaban Aygın tutuklanmasının ardından dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

“Dikkatsiz sürüş”, “Alkollü araç kullanma” ve “Yaya geçidinde yol vermeme” suçlaması ile hakkında soruşturma yürütülen zanlı Aygın teminata bağlanarak serbest bırakıldı. Kaza sonucu yaralanan Derin Hürdeniz’in ise çapraz bağlarında meydana gelen hasar nedeni ile tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis mahkemede Hürdeniz’in bacağında kalıcı hasar kalma ihtimalinin olduğunu açıkladı.

BİRÇOK TRAFİK SUÇU BULUNUYOR

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ahmet Erdönmez, 5 Ocak 2019 tarihinde saat 22.20 sıralarında Girne Necati Talat Caddesi üzerinde zanlı Şaban Aygın’ın LU 444 plakalı aracı ile yaya geçidinden geçen Derin Hürdeniz ve Ata Necati Taşkın’a çarparak kaçtığını kaydetti. Yürütülen soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde aracın ve sürücüsünün tespit edildiğini ifade eden Erdönmez, Şaban Aygın’ın Çatalköy’deki ikametgahında tespit edildiğini ve suçunun izahat edildiği zaman ise Aygın’ın “hatırlamam” dediğini mahkemeye aktardı.

Zanlı Aygın’a yapılan alkol testinde 283 miligram alkol tesiri altında olduğunun tespit edildiğini belirten Erdönmez, Derin Hürdeniz’in çapraz bağlarında hasar olduğunu ve kalıcı hasar olma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Erdönmez, zanlı Aygın’ın daha önceden de benzer şekilde bir kaza sonrasında olay yerinden ayrıldığını ve birçok trafik suçunun olduğunu kaydetti. Erdönmez, zanlının gençlere çarpıp olay yerinden kaçmasının bölgede infiale neden olduğunu kaydederek zanlı Aygın’ın tutuklu yargılanmasını talep etti.

TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI

Zanlı Şaban Aygın’ın avukatı tutuklu yargılanma talebine itirazda bulunarak mahkemede 2 tanık dinletti. Mahkeme zanlının teminata bağlanmasını uygun gördü. Zanlı Aygın’ın yurt dışına çıkışını yasaklayan mahkeme kimlik pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat vererek, KKTC vatandaşı 2 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

(KIBRIS POSTASI)