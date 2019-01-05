2 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2019 Cumartesi 08:30

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 26 ithal ürünün 26’sı, 18 yerli ürünün 16’sı temiz çıktı.

Mağusa’da salatalık üretimi yapan Halil Ünver'in ve Yıldırım köyünde domates üretimi yapan Hüseyin Alper Kocabaşoğlu'nun ürünlerinden alınan numunelerden yapılan analiz neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı için ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Gelincik köyünde biber ve domates üretimi yapan Ahmet Nurçin'in ve Çayönü köyünde domates üretimi yapan Hasan Beşerlerin ürünlerinden ikinci kez alınan numunelerden yapılan laboratuvar analizi neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığından dolayı ürünlerin hasadına izin verildi.

Sera Tarım tarafından ithal edilen üre (%46) laboratuvar analiz sonucuna göre değerlerin uygun çıkmasından dolayı ülkeye girişine izin verildi. Zirai Levazım Makine ve Gıda Kooperatifi LDT tarafından ithal edilen amonyum nitratın (%33),amonyum sülfatın (%21) laboratuvar analiz sonuçlarına göre değerlerin uygun çıkmasından dolayı ülkeye girişine izin verildi.