2 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI BULUNDU

Giriş Tarihi: 8 Mart 2019 Cuma 15:09

Tarım Dairesi’nin 1 -7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda analizlerinde 59 ithal ürünün tamamı temiz çıkarken, 57 yerli üründen ikisinde limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.



Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Aydınköy’de kapya biber üretimi yapan Kemal Salim'in ve Yeniboğaziçi’nde domates üretimi yapan Kemal Akbelli'nin (2. alım) ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.