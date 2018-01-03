Giriş Tarihi: 3 Ocak 2018 Çarşamba 18:38

Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson, Kaliforniya City’de satın aldığı 40 dönümlük araziyle yasal marijuana satışı için ilk adımı attı.

Kaliforniya City’nin 15 bin nüfuslu Death Valley kasabasına yatırım yapan 51 yaşındaki efsane boksör, marijuana satışının yasal olduğu eyalete yatırım yaptı.

20 dönümlük araziye “Tyson Yetiştirme Okulu” kuracak olan efsane, çiftçilere nasıl marijuana yetiştirileceğini öğretecek. Tyson’a, Jay Strommen ve Robert Hickman ortaklık yaparken belediye başkanı Jennifer Wood’dan da destek alacağı belirtildi.