‘200 BIN TL’ TALIHLISINE TESLIM EDILDI

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:02

Piyangolar Birimi’nden 19 Ocak 2019 tarihinde yapılan çağrının ardından 200.000 TL talihlisi ortaya çıktı. Birimden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2019 Devlet Piyangosu çekilişinde,“57801” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyeyi, kazanan adına Türkiye İş Bankası Gönyeli Şube Müdürü Hüseyin Öksüz ile Gönyeli Şube Yetkilisi Erçin Ayalp teslim aldı.



30 Ocak çekilişi de çıkana kadar

Birimden yapılan açıklamada Ocak ayının 30’unda gerçekleştirilecek olan çekilişte büyük ikramiyenin 200.000 TL olacağı ve 15’indeki çekiliş gibi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişin devam edeceği bilgisi paylaşıldı.