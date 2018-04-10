2019 seçimleri şimdiden başladı

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2018 Salı 15:20

2019 Seçimlerine İlk AKP Milletvekili Aday adayı Olacağını söyleyen İsmail Sağlam İlk Milletvekili Aday Adayı İsmini Basına duyurmuş oldu.

Muhabirimiz Metin Durmaz'a Röportaj veren İsmail Sağlam Eğer Milletvekili olursam İl Aylığımı Afrin'de Şehit olan Şehit yakınlarına vereceğini söyledi.

Daha bir sene olmasına rağmen Şimdiden adını söz ettiren Manisa AKP Milletvekili Aday Adayı Seçimlere çok hızlı girecek gibi görünüyor.Evli bir Kız Çocuk Babası olan İsmail Sağlam 31 yıldır Manisa Kredi Yurtlar Kurumu'nda Şube Müdürü olarak Çalışıyor.

01.06.1968 Kütahya İli Hisarcık İlçesi Çatak Köyü Nüfusuna Kayıtlı olan İsmail Sağlam 1989 Yılından İtibaren Manisa'da Oturuyor.9 Kardeşli Bu Vatana 8 Asker Gönderen Bir Çiftçinin En Büyük Oğlu Ve Tek Memur Çocuğu olan Sağlam AKP Sevdalısı Ak- Parti Kurulduğu Günden Beri Eşim Bu Partinin Çeşitli Kadrolarında Görev Yapmış Olup Tüm Ailem Erdoğan Sevdalısı olduğunu söyleyen Sağlam Kütahya Çatak'lılar Derneği Başkanı olarak'ta hizmet veriyor.2019 Yılında Yapılaması Planlanan Genel Seçimlerinde Allah Ömür Verirse Ak Partimizden Manisa'dan Milletvekili Aday Adayı Olmayı Düşünmekteyim dedi Bizde genç Milletvekili Aday Adayımıza başarılar diliyoruz.

ÖZEL HABER METİN DURMAZ/MANİSA