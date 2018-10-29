"2023 LİDER ÜLKE TÜRKİYE"

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:14

YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, 29 Ekim'i kutladı

Zaroğlu’nun mesajı şöyle:

"Yüce Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin sembolü olan, gücünü milletin hür iradesinden alan, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. Yıldönümünü, gönül ve kader birliği içinde olan Kıbrıs Türk halkı olarak birlikte kutlamanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan “Cumhuriyet” Türk istiklal mücadelesinin eşsiz bir meyvesidir.

İnsan haysiyetine en çok yaraşan, ırk, dil, din, sınıf ayırımı gözetmeyen ve ezelden beridir hür yaşamayı kendine hedef edinmiş olan yüce Türk milletinin tabiat ve karakterine en uygun yönetim şekli olan cumhuriyet anlayışımızı geliştirmek azmine ve kararlılığına en çok sahip olmamız gereken günlerden geçmekteyiz.

Ecdadımız yüksek bir ruh ve güçlü bir imanla dünyanın birçok memleketine adalet ve nizam taşımıştır. Tarihi bir ufukla yola çıkarak çağlara hitap edecek büyük bir medeniyet inşa etmiş, kararlı adımlarla cihan idaresine talip olmuştur. Türk devlet ciddiyetine ve disiplinine bütünüyle sahip bir olgunlukla uzun soluklu bir yoldayız.

Bizler,yüce ulusumuzun bugünlere nereden ve nasıl geldiğini asla unutmayacak, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarının bütünlüğünü koruyarak geleceğe sımsıkı sarılıp, birlik ve beraberlik içinde cumhuriyeti korumanın kararlılığı içinde olacağız.

Bu bilinç ve inançla, Anavatanımızın “2023 lider ülke Türkiye” idealini ve bu kutlu yürüyüşünü gönülden destekliyor bu doğrultuda bütün Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet bayramını tebrik ediyorum".