27 - 28 OCAK ŞEHİTLERİ PAZAR GÜNÜ ANILACAK

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:03

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, direnişin 61’incı yıl dönümü nedeniyle ilk tören saat 09.00’da Lefkoşa’da Şehitler Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve saygı atışı yapılacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

KÜÇÜK KAYMAKLI MEZARLIĞI’NDA TÖREN

İkinci tören aynı gün saat 09.30’da Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda yapılacak.

Tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Ersoy Tuluğ’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan bir öğrenci şiir okuyacak.

Din görevlisinin dua okumasıyla devam edecek tören, şehit kabirlerinin ziyareti ve çiçek konulmasıyla sona erecek.

ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULACAK

Bu arada şehitler için Cuma günü Yenişehir Şehitler Camii’nde mevlit okutulacak.