27-28 OCAK DİRENİŞİ’NİN YIL DÖNÜMÜ...

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 09:27

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, KKTC Devleti’nden dönüş olmayacağını, Rum tarafının bu gerçeği görmesiyle bir barışa ulaşılabileceğini kaydetti.



Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, mesajda, 27- 28 Ocak 1958’de Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge idaresine ve dünyaya karşı gösterdiği var olma ve direniş gününü ve direnişte şehit düşenleri andıklarını bildirdi.



Bayar, 61 yıl önce 27 Ocak 1958 günü Türk Lisesi ve Kız Lisesi öğrencilerinin “taksim” lehinde başlattıkları yürüyüşe halkın da katılımı sonucu büyük bir kalabalık oluştuğunu ve masum bir eyleme dönüşmesine rağmen, sömürge yönetiminin aşırı güç kullanması nedeniyle Ada genelindeki olaylarda 7 şehit verildiğini aktardı.



Direnişin en önemli sonucunun zamanın TC hükümetinin, TMT’nin kuruluşuna onay vermesi olduğunu belirten Bayar, diğer önemli bir sonucun da 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasında elde edilen kazanımlar olduğunu belirtti.



Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türklerini bir devlete taşıdığını , bu şekilde çözüm sağlandığını kaydeden Bayar, “Devletimizden geri dönüş olamaz. Rum tarafının ve dünyanın bu gerçeği görmesi ile kalıcı bir anlaşma yapılabilir.” ifadelerini kullandı.



Bayar, mesajında; “27 – 28 Ocak direnişinde yaşamlarını yitiren şehitlerimizi sevgi, saygı ve şükranla anar Ulu Tanrı’dan rahmet dileriz” ifadelerine yer verdi.



ÖMÜRLÜ:



Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Kıbrıs Türkü’nün 27-28 Ocak 1958’de İngiliz’in makineli tüfek ve zırhlılarına karşı sadece iman dolu göğsünü siper ederek, taş ve sopalarla başlattığı varoluş mücadelesinde, can vererek şehit düşenleri rahmet ve minnetle andıklarını bildirdi.



Ömürlü, şanlı direniş sonucunda hem dünya hem de Anadolu halkının, Kıbrıs Türk halkının varlığına ve direniş kararlılığına tanık olup sahip çıktığını ifade etti.





Ömürlü, mesajında, “Ne mutlu bizlere ki, o gün yakılan meş'aleyi bugünlere taşımanın ve bugün Egemen KKTC Devleti’ni yaratmanın onur ve şerefini yaşamaktayız. Bugünkü nesiller olarak Kıbrıs Türkü’nün kutsal yaşam hakkını riske sokmayacak egemen devlet çatısı altında varlığımızı sürdürecek bir çözümden yanayız. Olası bir çözümde, güvenebileceğimiz tek garantör ülke Anavatanımız Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bu inanç ve kararlılıkla yakılan direniş meş'alesi ve Atatürk ilkeleri, her zaman rehberimiz olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

ESENYEL



Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, 27-28 Ocak 1958 ruhu ile bu günlere gelindiğini ve devlet sahibi olunduğunu vurguladı.





Esenyel, 27-28 Ocak tarihlerinin, Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge idaresine karşı toplu başkaldırışı olduğuna işaret ederek, toplumsal direnişin, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine özgürlük ve varoluş meş'alesini oluşturduğunu kaydetti.



Esenyel, 27-28 Ocak ruhunun, yapılan eylemlerle Türkiye’de ve tüm dünyada geniş yankı yarattığına işaret ederek, Kıbrıs’ta Rumlarla aynı haklara sahip bir Türk varlığının bulunduğu gerçeğini de ortaya koyduğunu kaydetti.





Esenyel, başkaldırı ile yakılan meş'alenin Kıbrıs Türk halkının geleceğine yön verdiğini ifade ederek, Kıbrıs Türkü’nün kendi haklarından taviz vermeyeceğini ve sahip olduğu devlete sımsıkı sarılacağını kaydetti.