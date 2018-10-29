29 EKİM İSKELE’DE DE KUTLANDI

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:25

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, tören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu kortejinin Ecevit Meydanı’ndaki tören alanına varmasıyla başladı.



Protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na konulması, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Ümran Direk günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.



Törene, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediyesi adına Asbaşkan İldeniz Elbasan, GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, KTBK adına Hava Savunma Binbaşı Barış İldeniz, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler’in yanı sıra siyasi parti temsilcileri ile askeri erkân ve kurum kuruluş temsilcileri katıldı.



İskele Belediyesi önünden yürüyerek kortej oluşturan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu da tören alanında mini bir konser verdi.



İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende; günün anlam ve önemine uygun şiirler de okundu, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun folklor gösterisi ve KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibinin horon gösterisi ile tören son buldu.

