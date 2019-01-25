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2’ŞER ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI TESPİT EDİLDİ

arım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde ithal ve yerli ürünlerde 2’şer üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:51
2’ŞER ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI TESPİT EDİLDİ

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18 -24 Ocak tarihlerini kapsayan sonuçlarda, 58 ithal üründen 56’sı temiz çıkarken, Deftera Gıda’ya ait ithal patlıcan ve domates ürünlerinde limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi. Bu ürünler firmanın isteğine göre menşeine iade edilecek veya imha edilecek.

Yerli ürünlerde ise 25 ürün temiz çıkarken Atlılar köyünde enginar üretimi yapan Mehmet Çetiner ve İncirli köyünde kapya biber üretimi yapan Ali Kansu'nun ürünlerinde limit üstü kalıntı bulundu. Bu ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 

 

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