3 ÖLÜ CARETTA SAHİLE VURDU

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:45

Gazimağusa’nın Glapsides, Silver ve Sky Venüs isimli sahil şeridinde, 3 tane Caretta Caretta Kaplumbağa’nın cansız bedeni bulundu.

Glapsides Sahili’ndeki ölü kaplumbağanın başının balıkçılar tarafından ezilerek öldürüldüğü düşünülürken, biri yavru olan diğer 2’sinin de balıkçı ağlarına takılıp yara alarak öldüğü belirtiliyor.

Uzmanlar, nesillerinin tükenme tehlikesi olan kaplumbağaları korumayanları uyardı ve onlara “Duyarlı olalım, koruyalım!” çağrısı yaptı.

Ölü kaplumbağalar, sahilde yürüyüş yapan vatandaşları büyük üzüntüye boğdu.

Bu yılki ölüm sayısı 10’u buldu

Kaplumbağaları inceleyen Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Araştırmacısı Şerife Ebeler, kaplumbağalarda bu yılki ölüm sayısının 10’a yükseldiğine dikkat çekti.

Araştırmacı Şerife Ebeler, her yıl çok sayıda ölü kaplumbağanın sahile vurduğuna dikkat çekti ve korumayanlara uyarıda bulunarak, “Duyarlı olalım, koruyalım” çağrısı yaptı.

Şerife Ebeler, şöyle devam etti:

“Cansız bedeni Glapsides Sahili’ne vuran kaplumbağanın başı, muhtemelen bir balıkçı tarafından ezildi. Başı ezilerek öldürülen kaplumbağanın cinsi erkekti. Nesilleri tehlike altındaki kaplumbağaların her biri bizim için çok değerli. Daha duyarlı olmalıyız. Özellikle erkek kaplumbağaların sayısı ciddi şekilde azaldı. Ölü kaplumbağa yakınında unutulmuş balık ağı da tespit ettik. Kaplumbağalar bu balık ağlarına takılıp ölebiliyor. Lütfen daha duyarlı olalım, onları öldürmek yerine koruyalım.

Bu hafta 3 kaplumbağa ölüsü tespit ettik. Kaplumbağalar mayıs ayında doğum için sahile gelecekler, bu sayı daha da artacak endişesindeyiz. Doğum dönemleri başlamadan ölümler sıklaştı.

Kaplumbağaların ağlara takılma nedeni, karınlarını doyurmaktır. 10 yıl öncesinde bu ölümler çok azdı. Ölüm sayısında artış yaşanması bize hedefsiz avlanmanın arttığını gösteriyor. Bilinçsiz avlanma ve hedef dışı avlanma deniz canlılarına zarar verir, daha dikkatli ve duyarlı olmalıyız.”

(KIBRIS)