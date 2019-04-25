306 PROMİLLE COŞTU, YAKALANDI

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 08:06

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, zanlının 23 Nisan’da 21.50’de Girne’de 20 temmuz Kordonboyu Caddesinde polis devriyesi sırasında alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırırken yakalandığını söyledi. Kesat, yapılan teste zanlının 306 promil alkollü olduğunun belirlendiğini aktardı. Kesat, ayrıca zanlının 01.01.2019 tarihinden beridir ülkede kaçak yaşadığını söyledi. Polis memuru Kesat, zanlının daha önce çalıştığı işyerinde kaldığını ancak şimdi kalacak yeri olmadığını belirtti. Zanlının Ocak ayından beridir gündelik işlerde çalıştığını kaydeden Kesat, soruşturma yapıldığını, zanlının serbest kalması halinde etki edebileceğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Yargıç Meltem Dündar, soruşturma amaçlı zanlı hakkında 2 gün tutukluluk kararı verdi.

(STAR KIBRIS)