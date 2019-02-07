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4. KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİ 31 MART’TA

İskele Belediyesi’nin bu yıl 4.’sünü düzenleyeceği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2019 Perşembe 11:50
4. KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİ 31 MART’TA

Saat 10.00’da başlayıp gün boyu devam edecek etkinlikte yine 100’ü aşkın standın yer almanı planlanıyor. İskele Belediyesi etkinlik öncesinde stant başvurularını kabul etmeye başladı. Stant kurmak isteyenler detaylı bilgiyi 0548 810 12 12 ya da 0548 810 12 54 numaralı telefonlardan bilgi alabilecekler

8 Mart Cuma günü sona erecek katılım başvurularının ardından 22 Mart Cuma günü İskele AKM’de stant sahipleri için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Gün sonunda hazırlanan ve kimin hangi standda olacağını gösteren kroki ise yine İskele Belediyesi’nin resmi Facebook adresinden (facebook.com/iskele.belediye/) paylaşılacak.

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