"4 TEMMUZ TARİHLİ BİR BELGE YOKTUR"

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:30

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, yaptığı yazılı açıklamada “Güney’de 30 Haziran – 4 Temmuz tartışmasının manasız uzatıldığını, Birleşmiş Milletler’in de dahil olmak üzere herkesin aslında 4 Temmuz tarihli bir belgenin olmadığını bildiğini” belirtti.

Burcu’nun açıklaması şu şekilde:

“Günlerdir Kıbrıs Rum tarafında yersiz bir 30 Haziran – 4 Temmuz tartışması yaşanmakta olduğunu izliyoruz. BM dahil herkes biliyor ki 4 Temmuz tarihli bir belge söz konusu değildir. Tek Guterres Çerçevesi 30 Haziran 2017 tarihlidir ve eğer bu çerçeve, Cumhurbaşkanımızın daha önce de belirtmiş olduğu gibi, bundan sonra bir rol oynayacaksa, bunun sulandırılmadan, çarpıtılmadan ele alınması gerekecektir.

Rum tarafının atıfta bulunduğu 4 Temmuz tarihinde liderler seviyesinde bu konuda herhangi bir toplantı yapılmamıştır. Söz konusu tarihteki müzakereciler görüşmesinde de herhangi bir ortak anlayışa varılmamıştır. Dolayısıyla, uzlaşı sağlanmayan bir görüşmeden yola çıkılarak bunun, “Guterres’in izahlı çerçevesi” diye takdim edilmeye çalışılması abesle iştigaldir.

Rum tarafının bu gibi verimsiz tartışmalarının Kıbrıs sorununun çözümüne herhangi bir katkı yapmadığı açıktır. Beklentimiz, Rum tarafının bunları bir yana bırakarak, Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin vizyonunu artık netleştirmesidir.

Cumhurbaşkanımız 26 Şubat’taki görüşmeye, Sayın Anastasiadis’in ortaya koyduğu desantralize federasyon kavramını somutlaştırarak içini doldurmasını ve varsa başka fikirlerini dinlemeye samimi ve yapıcı bir tutumla katılacaktır.”