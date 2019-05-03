“4’LÜ TİYATRO OYNANIYOR”

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 08:41

UBP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk, Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan etkinlikte konuşan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, ülkenin kötü durumda olduğunu, halkın hizmet için UBP’yi iktidarda görmek istediğini ancak kendilerinin bunun için kimsenin kapısını çalmadıklarını çalmayacaklarını söyledi.

TATAR: “BİZ İKTİDARA DA SEÇİME DE HAZIRIZ”

Ersin Tatar konuşmasında şunları kaydetti:

“UBP ülkenin en büyük, en güçlü, siyasal partisidir ve ülkemizin geleceği için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Taban ve tavan kaynaşmıştır, hizmete hazırdır. Bütün sektörleri sıkıntıya soktular. Hayati su projesini ileri götüremediler. 200 kilometre boru döşenecekti, 200 metre yapamadılar. Ama biz kaldığımız yerden devama, büyük projelerle ülkemizi daha ileriye götürmeye varız. KKTC için yollardayız. KKTC için çalışıyoruz. Halkımızı düşünüyoruz. Çok çalışıyoruz ve mutlaka başaracağız. Halk ‘bu hükümet gitti gidiyor, gitmelidir’ diyor ama biz kimsenin kapısına gidip ‘bizi hükümete alınız’ demedik. Kimsenin kapsını çalmadık, çalmayacağız da. Bir seçim olsa tek başımıza iktidarız. Erken seçime de hazırız, iktidara gelip halka hizmet etmeye de…”

“KIBRIS KONUSU MECLİSE TAŞINACAK”

UBP Genel Başkanı Tatar, Kıbrıs konusunda federal biz çözümün olamayacağının Rum tarafının tutumu ve istekleri ile ortaya çıktığını görüşünü ifade etti ve “Alternatif çözüm modelleri masaya gelmelidir. İki ayrı devlet, AB çatısı altında iki ayrı devlet, konfederasyon gibi seçenekler görüşülmelidir. Doğrusu budur. Biz bunu öneriyoruz, bunu savunuyoruz” dedi.

Hükümetin Kıbrıs konusunda bir görüşü olmadığını, Dışişleri Bakanı’nın Meclis’te kürsüye çıkıp Kıbrıs konusunda bir şey söylemeye çekindiğini, çünkü ortaklarının ikisi kendisinin tepki koyabileceğini bildiğini de ifade eden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle bir şey olamaz. Böylesi bir süreçte hükümetin Kıbrıs konusunda bir politikası olmaması kabul edilemez. Zamanı geldiğinde Meclis’e alternatif fikirlerin masaya gelmesi için bizi tarihi bir görevin beklediğini biliyoruz ve yetkili kurullarda konuyu ele aldıktan sonra yakın bir gelecekte bu yönde adımlar atacağız. Crans-Montana çöktü, Lute’un temaslarında da ortaya çıktı ki Rum bize dönüşümlü başkanlığı bile bize çok görüyor, o halde neden biz hâlâ Rum’a federasyon için yalvarıyoruz.”

KIZILYÜREK’E TEPKİ

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Rum tarafında yaşayan Niyazi Kızılyürek’in Kıbrıs Türklerinin sesi olacağı iddiasıyla AKEL’den aday olmasının bir oyun, bir aldatmaca olduğunu da ileri sürdü ve KKTC’de propaganda yapmasına izin verilmemesini istedi.

“4’LÜ TİYATRO OYNANIYOR”

UBP Genel Başkanı Tatar, hükümet icraatlarını da eleştirdi ve şöyle konuştu:

“Genel bütçenin görüşülmesinden 4 ay sonra ek bütçeyi Meclis’e getirdiler. Tarihimizde ilk kez böyle bir şey oldu. 100 milyon TL ek gelir gerekir ama ortada öyle bir gelir yok.

4’lü bir tiyatro söz konusu. Biri yanlış yapıyor diğer seyrediyor. Al gülüm, ver gülüm bunun için diyorum. Zeki Çeler ve TDP marketleri kapatıyor, buna evet dememesi gereken hükümet ortakları ses çıkarmıyor. Neden? Çünkü yarın da bir başkası bir şey yapıyor ve diğerleri ses çıkarmıyor. Biz bu tiyatronun dışındayız. UBP devleti kuran ve yaşatan ciddi bir partidir. Özümüz sözümüz birdir, cesaretle söyleyeceğimizi söyleriz, yapacağımızı yaparız, karşı çıkmamız gerekene karşı çıkarız.”