5. MESARYA TİYATRO ŞÖLENİ BAŞLADI

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 10:55

Beyarmudu Belediyesi’den yapılan açıklamaya göre, Robin Hawdon’un yazdığı, Nehir Demirel’in yönettiği Şahane Düğün Cumartesi akşamı sahnelendi.

Şölenin anı plaketini Tiyatro Sanatçısı Özlem Özkaram’a takdim eden Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, “Öncelikle bu coşku dolu açılış gecemizde salonu dolduran halkımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz. 5. Şölenimiz için yıl boyunca Mesarya’da tiyatro coşkusunu sürdüreceğiz ve birbirinden kıymetli ekipleri bölgemizde misafir edeceğiz. Devlet Tiyatroları’mızın tüm sanatçılarına ve ekibine bu muhteşem performans için teşekkür ederim, kendilerini bölgemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“BOYACI” 16 ŞUBAT’TA…

Yıl boyu sürecek Mesarya Tiyatro Şöleni kapsamında Adana Şehir Tiyatroları’nın Boyacı isimli komedi oyunu 16 Şubat akşamı saat 20.00’de sahnelenecek