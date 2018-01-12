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6 suriyeli mülteci yakayı ele verdi

Mersin Limanı’nda Mağusa Limanı’na gelecek olan Bozcaada feribotuna, sokulmak istenen 6 Suriyeli mülteci feribotun kaptanının uyanıklığı sayesinde gemiye binemeden fark edildi

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 17:12
6 suriyeli mülteci yakayı ele verdi
Çöp kamyonunda mülteci getireceklerdi   Mersin Limanı’nda Mağusa Limanı’na gelecek olan Bozcaada feribotuna, sokulmak istenen 6 Suriyeli mülteci feribotun kaptanının uyanıklığı sayesinde gemiye binemeden fark edildi

Ahmet İLKTAÇ

Mersin Limanı’ndan geçtiğimiz Salı günü, Mağusa Limanı’na gelmek için hareket edecek olan Bozcaada Feribotu’na bir çöp kamyonu içerisinde 6 Suriyeli mültecinin sokulmak istendiği öğrenildi.

Mültecilerin feribota giriş yapamadan Mersin Limanı’nda, feribotun kaptanının şüphesi üzerine Mersin polisi tarafından tespit edilip tutuklandıkları bilgisi alındı. Mültecilerle birlikte çöp kamyonunun şoförü ve Bozcaada Feribotu’nda görevli olan 4 kişinin gözaltına alındıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan feribot görevlilerinin 2’sinin olayda direk bağlantıları olmadığı için teminatla serbest kaldıkları, kardeş oldukları öğrenilen 2 görevlinin ise tutuklandıkları ve cezaevine yerleştirildikleri öğrenildi. Yaşanan olay Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi yetkilileri tarafından da doğrulandı.

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