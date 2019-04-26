6 ZANLIYA, 8 GÜN TUTUKLULUK DAHA VERİLDİ

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 07:48

“Taamüden adam öldürme”, suçlamasıyla tutuklanan zanlılar 1) Ezeh Christopher (E-29-Nijerya), 2) Ambrose Kelechi Onyeukwu(E-33-Nijerya), 3)Nana Fosu Awoture Nkansah (E-30-Gana),4) Wayne Ayanda Moyo (E-26-Zimbabwe), 5) Afamaefune Hanry Uwadibie(E-31-Nijerya), 6) Amanda Nyambawe(K-22-Zimbabwe) Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Cem Ozan, 19 Nisan’da saat 07.00’de Haspolat-Taşkent anayolunun bir buçuk kilometrelerinde Nijerya uyruklu Walshak Augustine Ngok’un cesedinin bulunduğunu belirtti. Ozan, Adli tıp uzmanı tarafından cesede yapılan otopside maktulun künt kafa travması, beyin kanamaları ve elle boğma (asfiksi) sonucu öldürüldüğünün belirlendiğini anımsattı. Ozan, olayla ilgili yürütülen soruşturmada çevre şahadetleri ve incelenen kamera görüntülerinde zanlılara ulaşıldığını kaydetti. Cem Ozan, zanlıların üç günlük tutukluluk süresinde doktor kontrolünden geçirildiklerini ve 10 tanık ifadesi alındığını söyledi. Ozan, olayın gerçekleştiği iki ilçeden de kamera görüntüleri alındığını belirterek, bu süreçte maktulün kimliğinin belirlendiğini ve Nijerya’daki ailesine bildirildiğini kaydetti. Gönüllü ifadelerin teyidinin devam ettiğini, zanlılardan toplam 7 gönüllü ifade alındığını söyleyen Ozan, kamera görüntülerinin incelenmeye devam edileceğini belirtti. Ozan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değrelendiren Yargıç Cenkay İnan, meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 8 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

(STAR KIBRIS)