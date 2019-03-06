8 BİN 904 KİŞİDE DENG HUMMASI GÖRÜLDÜ

Giriş Tarihi: 6 Mart 2019 Çarşamba 10:25

Şinhua'nın haberine göre, Salgın Hastalıklar Birimince yapılan açıklamada, ülkede 2019'un ilk iki ayında 8 bin 904 kişide deng humması görüldüğü kaydedilirken, bunlardan 2 bin 17'sinin başkent Kolombo'da tespit edildiği belirtildi.

Sri Lanka'da geçen yıl deng humması nedeniyle en az 52 kişi hayatını kaybetmişti.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.